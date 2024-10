Prefeitura inicia instalação dos enfeites de Natal em avenidas e praças

A Sicredi Centro Oeste Paulista realizou, entre os dias 16 e 18 de outubro, o evento “Café com Sicredi”, para debater as principais conquistas e futuros projetos do cooperativismo de crédito com jornalistas e formadores de opinião, por meio de encontros nas agências de Jaú/SP, Bauru, Marília e Adamantina.

Em Adamantina, o encontro aconteceu na sexta-feira (18), no período da tarde e contou com a presença de jornalistas e representantes de veículos de imprensa de Adamantina, Dracena e cidades da região. O jornal Folha Regional, TV Folha Regional, portal Folha Regional NET e portal AdamantinaNET, Radio Brasil, Radio Life FM, Impacto Noticias, estiveram presentes.

O evento, que entre outras pautas celebrou o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito, reuniu diretores e o presidente da cooperativa junto à imprensa, visando fortalecer o diálogo e destacar iniciativas estratégicas que impulsionam o desenvolvimento e o papel do cooperativismo na economia local.

A partir da abordagem dos benefícios do cooperativismo, a cooperativa fomentou olhares sobre a importância da inovação e do incentivo à educação, além dos projetos de expansão da Sicredi Centro Oeste Paulista. “Com o compromisso de fortalecer a presença da marca na comunidade, a programação também celebra o recente reconhecimento do Sicredi como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, segundo o ranking Great Place To Work® (GPTW) 2024”, comenta o Diretor Executivo da cooperativa, Ildo Wilde.

“Estar próximo da imprensa é imprescindível, pois reconhecemos seu papel estratégico na construção de uma sociedade bem-informada e próspera. Essa relação nos dá a oportunidade de apresentar, com transparência, as iniciativas que desenvolvemos e reafirmar nosso compromisso de colaborar para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e sustentável”, explica o presidente da Sicredi Centro Oeste Paulista, Dr. João Alberto Salvi.

Para enriquecer os debates, os convidados foram apresentados à série de estudos “Benefícios do Cooperativismo de Crédito: A Efetividade do Cooperativismo”, que apresentam uma análise abrangente das vantagens e resultados do cooperativismo no contexto econômico e social. Além disso, a troca entre colaboradores do Sicredi e jornalistas contribuiu para fortalecer a visibilidade e a reputação da instituição, evidenciando sua missão e valores.

“Ao gerar uma conversa sobre o cooperativismo de crédito, criamos uma oportunidade valiosa para explorar um modelo de negócios que fortalece comunidades, gera empregos, promove a renda e impulsiona o desenvolvimento social”, completa o presidente Dr. João Salvi, que finaliza: “Encontros como esse vão além da simples informação; eles promovem o entendimento e a troca de experiências, inspirando a sociedade a adotar os princípios cooperativistas e a reconhecer suas contribuições para um mundo melhor.”

SOBRE O SICREDI

