Polícia Militar captura procurado da Justiça em Adamantina

Quatro pessoas, moradoras em Osvaldo Cruz, morreram na noite deste domingo (20) após grave acidente na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), altura do km 568+600 no trecho entre o município e Parapuã, conhecido como “Jangadão”.

O acidente foi uma colisão frontal entre um Toyota Corolla, com placas de Parapuã, e um VW Santana, com placas de Osvaldo Cruz. Segundo a PM Rodoviária, o automóvel Corolla transitava no sentido Inúbia Paulista a Parapuã e, por motivos a serem esclarecidos, colidiu frontalmente com o automóvel Santana que transitava no sentido contrário.

O choque entre os dois veículos fez seis vítimas, sendo quatro fatais e duas graves. As quatro vítimas fatais eram ocupantes do Santana, sendo o condutor de 63 anos, que morreu no local, e três passageiras, de 59, 64 e 68 anos, que foram socorridas pelas equipes de resgate ao pronto-socorro da Santa Casa de Osvaldo Cruz, porém não resistiram e evoluíram para óbito na unidade e saúde. Eles eram moradores no município.



Já dois ocupantes do Corolla, moradores em Parapuã foram socorridos em estado grave, sendo o condutor de 52 anos e uma passageira de 30 anos, também levados ao pronto-socorro da Santa Casa de Osvaldo Cruz, onde ficaram sob os cuidados das equipes de saúde.

Condutor preso acusado de embriaguez ao volante

Conforme a Polícia Militar Rodoviária o condutor do Corolla realizou o teste do bafômetro que resultou em 0,38 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Diante da existência de crime, o condutor foi preso em flagrante delito e o delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante pelos crimes de homicídio culposo, lesão corporal culposa e embriaguez ao volante, todos crimes tipificados no Código de Trânsito Brasileiro.



O atendimento à ocorrência mobiliza a PM Rodoviária, equipes da concessionária que administra a rodovia e Corpo de Bombeiros, além do policiamento territorial, em apoio. O trânsito foi interditado temporariamente para o trabalho de resgate das vítimas.

O local e os veículos foram periciados pela Polícia Científica. As circunstâncias e eventuais responsabilidades serão investigadas pela Polícia Civil.

O preso permanece sob custódia da Polícia Militar, na unidade de saúde, à disposição da Justiça.