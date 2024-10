Adamantinense João Manrique fará avaliação no S.C. Corinthians

O adamantinense João Manrique se apresentará no próximo mês no S.C. Corinthians, no Parque São Jorge, na capital paulista onde fará avaliação no período de uma semana.

João Manrique que pertence a Escolinha Fratelo’s Sport de Adamantina, coordenada por Alex Diego Fratelo’s e Olé Paulista/ Luziania, foi escolhido pelo seu bom futebol em campo, pelo observador Kadinha para passar por este período de avaliação.

A escolha do jogador foi na avaliação do SC Corinthians em parceria com a Escolinha Fratelo’s Sport de Adamantina realizada no sábado (19), no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo de Adamantina.

Avaliação contou com a participação de muitos garotos de Adamantina e toda região.