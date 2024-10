Polícia Civil realiza evento no Dia das Crianças em Adamantina

Um avião auxilia no combate, dispensando água sobre as chamas



Um incêndio de grandes proporções já dura dois dias, afetando uma vasta área de vegetação, canaviais e propriedades rurais na divisão entre os municípios de Adamantina e Valparaíso.

As chamas mobilizam um grande contingente de profissionais, incluindo equipes do Corpo de Bombeiros, caminhões-tanque de usinas locais, trabalhadores rurais, a prefeitura e outros órgãos de apoio, que estão empenhados em conter o avanço do fogo.

Um avião auxilia no combate, dispensando água sobre as chamas.

O incêndio, que já causou sérios danos à vegetação e ameaçou diversas propriedades, exigiu esforços intensivos devido à sua rápida propagação e à dificuldade de acesso em algumas regiões.

A orientação das autoridades é para que os motoristas que transitam pela área afetada redobrem a atenção, já que a fumaça densa e o transporte de veículos de combate a incêndio podem comprometer a visibilidade e a segurança na estrada.

As equipes continuam trabalhando para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhe ainda mais, enquanto a causa do incêndio ainda está sob investigação.