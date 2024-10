Música do compositor adamantinense Tiago Marcelo atinge o topo das plataformas digitais

Com mais de 1,6 mil candidatos inscritos, o Centro Universitário de Adamantina aplicou as provas do Vestibular 2025 na manhã deste domingo, 27, no Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1000). O resultado será divulgado em 5 de novembro no portal institucional (fai.com.br).

Com início às 9h e duração de quatro horas, as provas foram de conhecimentos gerais (valendo 60 pontos) e redação (20 pontos).

“É tradicional este vestibular realizado anualmente no mês de outubro. Este ano tivemos um grande esforço dos nossos servidores para colaborar com a organização. A prova transcorreu com normalidade e tivemos mais de 1.600 inscritos. Aguardamos os alunos aprovados na matrícula”, afirma a pró-reitora de Ensino, Prof.ª Dra. Fúlvia Veronez.

Candidatos e acompanhantes

Primeiro a concluir a prova, o candidato Rafael Tassinari fez o vestibular pela segunda vez. Ele conta o que o atraiu para a escolha da instituição.

“Eu escolhi a FAI pela estrutura. Da região é uma das faculdades que tem mais renome e recebe alunos de todas as regiões. Acabei sendo atraído pela estrutura e excelentes profissionais. Fui muito bem atendido para fazer a prova. Tenho a certeza de que vai ser uma ótima experiência”, relata.

De Três Lagoas (MS), Mabel Oliveira e o marido acompanharam a filha, que optou pelo curso de Biomedicina. Mabel falou que levou em conta a indicação recebida da madrinha da filha para a decisão de vir prestar na FAI.

“A recepção foi ótima. Nem sabíamos que teria um espaço para os pais. Achei muito interessante. Tomara que ela seja aprovada. Se passar, não estará tão longe da nossa cidade. Acho Adamantina uma cidade pequena e mais aconchegante”, aponta.

O candidato Ryan Vinícius, de Osvaldo Cruz (SP), conta o motivo da escolha do curso e da instituição. “Escolhi Fisioterapia na FAI porque gosto de esporte, sou praticante de jiu-jítsu, e nesse ramo gera muitas lesões. Fiquei muito interessado em estudar isso e a parte respiratória. E na FAI por ser mais perto e por ser a FAI”, diz.

Matrícula

As matrículas dos candidatos classificados e convocados serão realizadas de 6 a 12 de novembro, das 9h às 12h e das 13h às 18h, na Secretaria do Câmpus I (Rua Nove de Julho, nº 730/40), Adamantina, ou no site fai.com.br/matricula.

O candidato deverá entregar uma cópia simples de cada um dos seguintes documentos: cédula de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar. Também deve enviar uma foto 3×4 recente.

Se o candidato cursar o 3º ano do ensino médio, deverá apresentar uma declaração da escola.