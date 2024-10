Mais de 100 mil pessoas assistiram aos debates políticos promovidos pelo Grupo Joia

Nesta sexta-feira, dia 4 de outubro, foi divulgada mais uma pesquisa de intenção de voto para a eleição do próximo domingo em Adamantina.

A pesquisa foi realizada pela empresa AR 7 Pesquisas Inteligentes Ltda. realizada nos dias 29 e 30 de setembro em Adamantina. Registrada na Justiça Eleitoral sob numero SP01577/2024, contratada pela Organização de Publicidade Adamantina, com numero de entrevistados de 459 pessoas, com margem de erro de 4,53%.

Na pesquisa garante a liderança do candidato Engº Daniel Robles (PSD) com 42,37%, seguido por Alcio Ikeda (Republicanos) com 22,81%, José Tiveron (novo) com 13,54%, Jorge Almeida (Progressistas) com 1,72% e Indecisos/Brancos e Nulos somam 19,56%.

Ainda através de panfletos distribuídos nas redes sociais, mostra a evolução do candidato Daniel Robles nas pesquisas registradas realizada pela empresa AR 7 Pesquisas Inteligentes Ltda.

Daniel Robles começou com 17,70%, depois passou para 35,28% e chegou agora a 42,37%.liderando as intenções de voto em Adamantina, de acordo com a pesquisa divulgada. Já o candidato Alcio Ikeda liderava em julho com 36,28%, depois caiu para 22,51% e se manteve estável agora na ultima pesquisa com 22,81%.

As pesquisas foram realizadas nos dias 25 de julho/28 de agosto/29 de setembro, pela empresa empresa AR 7 Pesquisas Inteligentes Ltda.