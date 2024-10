Jardim Brasil organiza Torneio de Futebol Médio em novembro

Ontem (22), durante todo o dia, Adamantina sediou o 1º Simpósio de Mulheres Empreendedoras de Adamantina e região. Além do município sede, participaram ainda as cidades de Campinas, Lucélia, Mirandópolis e Pacaembu.

Com o tema “Elas mandam bem! Desafiando limites e quebrando barreiras”, as participantes tiveram um dia com uma programação voltada para elas.

“Neste dia especial, nosso foco foi cuidar da empreendedora, mostrando o quanto a profissional é fundamental para o seu negócio”, afirma Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico.

Para isso, a programação contou com uma oficina de automaquiagem promovida pelo O Boticário de Adamantina. Depois, a consultora de imagem e professora da Fatec, Lilian Fortuna, tratou sobre Estratégia de Imagem Pessoal.

Lilian explicou que a estratégia de imagem é uma forma de se posicionar com objetividade e demonstrar seus diferenciais, aumentando sua visibilidade e credibilidade.

O simpósio ainda possibilitou que algumas empreendedoras tanto de Adamantina quanto de Campinas contassem suas experiências.

No período da manhã, as participantes ainda assistiram a uma apresentação sobre Reflexo do sucesso: como sua imagem e responsabilidade moldam seu negócio.

Além de almoçarem na Queijaria Monte Alegre, as mulheres puderam passear de trator e conhecer a fazendinha que são algumas atrações do local experimentando novas emoções. No período da tarde, Selma Luz, consultora do Sebrae, que foi parceiro da realização do simpósio, falou sobre Inteligência Emocional.

“Inteligência emocional auxilia na identificação dos nossos sentimentos e dos outros e motiva as pessoas a gerir bem as emoções internas e nos relacionamentos”, comenta.

Selma ainda pontuou que é fundamental diante de qualquer situação a pessoa ser capaz de inspirar e respirar. “Neste tempo, o nosso cérebro consegue se acalmar e pensar para tomar uma decisão”.

A consultora do Sebrae ainda apresentou aos participantes os cinco pontos da Inteligência Emocional que são: conhecer as próprias emoções; controlar suas emoções; automotivação; empatia; saber se relacionar interpessoalmente.

“Algumas dicas importantes são: precisamos trabalhar para diminuir os nossos níveis de estresse e ansiedade; diminuir discussões nos relacionamentos; melhorar a vontade de realizar algo; ter mais equilíbrio emocional e mais clareza”, finalizou.

Depois, foi a vez de Ana Kathia Guerra, empreendedora cultural e gestora de RH e participante da Feira da Mulher Empreendedora de Campinas, emocionou a todas contando a sua história para as participantes mostrando qual é o ponto de vista do impossível.

Ainda na Queijaria, todas as idealizadoras contaram as suas experiências para a realização do programa em cada um dos municípios que já realizam.

Por fim, as participantes ainda puderam conhecer a Loja do Artesão de que funciona no Terminal Rodoviário de Adamantina.

Bruna Barros agradeceu a toda comissão pela organização. “Tudo impecável como sempre. Amei nosso dia ontem!”, comentou.

Daniele Ferreira, do Ateliê Dani Ferreira, também demonstrou sua gratidão, “Muito obrigada Lu e toda equipe por mais este momento único em nossas vidas”, disse.

Rose Benine, da Flor de Maria, finalizou dizendo que os momentos foram inesquecíveis e incríveis.

O 1º Simpósio de Mulheres Empreendedoras de Adamantina e Região contou com o apoio do SEBRAE, FATEC, Bendita Frescura, O Boticário, Espaço Essencialle, Maiara Januário e RHF Talentos com a realização da Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.