Incêndio de grandes proporções já dura dois dias entre Adamantina e Valparaíso

Na tarde desta terça-feira (24), por volta das 14h45, duas mulheres foram presas por tráfico de drogas e associação ao tráfico, em Adamantina. A operação foi conduzida pelo efetivo da 2ª Cia do 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), com apoio de outras equipes.

A ação policial ocorreu após uma denúncia anônima informando que um indivíduo, já conhecido no meio policial pela prática de tráfico de entorpecentes, iria receber uma carga de drogas proveniente do município de Panorama. A entrega estaria programada para ocorrer nas proximidades da rodovia SP-294, próximo ao trevo de acesso à Lagoa Seca.

Durante patrulhamento nas imediações, a equipe avistou uma mulher parada com uma mochila preta nas costas. Um veículo Ford Fiesta parou ao lado dela, que embarcou no carro. Os policiais imediatamente seguiram o veículo até a Rua Valentim Borro, no Jardim Adamantina, onde a mulher desembarcou com a mochila e o carro seguiu em frente.

A guarnição abordou a passageira, de 20 anos. Após revista pessoal, foram encontrados dentro da mochila seis tijolos de maconha, totalizando 4 kg de entorpecente, conforme perícia. Em entrevista, a suspeita confessou que havia recebido dinheiro para transportar a droga de Panorama até Adamantina, onde faria a entrega para outra envolvida no esquema.

Outra equipe policial conseguiu interceptar o veículo e abordou a motorista, de 24 anos. Em depoimento, ela admitiu que receberia uma quantia em dinheiro de seu primo, para pegar a droga e levá-la até sua residência no Jardim Paulista.

Diante dos fatos, ambas as suspeitas receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes. Elas foram conduzidas ao Plantão Policial, onde o delegado de plantão, Dr. Ricardo Dourado, ratificou a prisão. As duas mulheres estão à disposição da Justiça.