HOSPITAL VETERINÁRIO CEVAP investe em tecnologia de ponta

A proximidade entre cooperativa e o homem do campo é fundamental para o fortalecimento do agronegócio, proporcionando benefícios econômicos, sociais e ambientais que ajudam a garantir a sustentabilidade do setor.

E pensando nisso, a Camda inaugurou recentemente dois escritórios de negócio no Estado do Paraná, nas cidades de Jandaia do Sul e Cianorte.

“Atualmente, a Camda possui 43 filiais em 5 Estados do país: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e, também, no Paraná. Neste último estado iniciamos um projeto com um novo modelo de negócio, implantando estruturas mais compactas sem deixar de disponibilizar todos os serviços que a cooperativa tem ao cooperado”, apontou Laercio Vechiatto, diretor comercial/marketing.

Lembrando que a Camda oferece assistência técnica, ajudando os produtores a adotarem boas práticas, melhorando a produtividade e a qualidade dos produtos sem contar a vantagem em negociar insumos e serviços a preços mais competitivos, o que reduz custos para os cooperados. Além de oferecer portfólio completo para todas as culturas e uma linha exclusiva de nutrição animal – Minercamda.

“A Camda tem o papel de ajudar o agropecuarista na comercialização dos produtos, oferecendo melhores condições e acesso a mercados que, individualmente, seriam difíceis de alcançar”, disse Laercio.

A cooperativa promove a troca de conhecimentos sobre novas tecnologias e práticas sustentáveis, beneficiando o meio ambiente e a produção do cooperado. “Ao trabalhar em conjunto, os agropecuaristas fortalecem a economia local e criam um senso de comunidade e cooperação. E a Camda está atuando agora em mais duas cidades do Paraná para estar cada vez mais próximo ao nosso cooperado”, finalizou Laercio.