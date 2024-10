Gabi Calil revela ter feito campanha apenas 15 dias e diz se concorrerá à presidência da Câmara Municipal

Para a edição do programa Entrevista da Semana da última segunda-feira (14) a TV Folha Regional e o Portal Adamantina Net trouxeram a vereadora eleita Gabi Calil (PRD), que foi a mais votada das Eleições Municipais 2024 na Cidade Joia.

No início da conversa, na sua apresentação, ela se definiu como uma cidadã comum, filha de Deus, interessada em ajudar as pessoas, casada com o Sandro, mãe da Maria e do João e dentista formada há 19 anos. “Comecei a se interessar e gostar de política em 2010, quando conheci a Câmara dos Deputados. Desde então comecei a ler mais e estudar mais a respeito. A partir de 018, quando tivemos uma grande mudança dentro do cenário da política no nosso país, foi onde eu entendo que intensificou mais a minha vontade de estudar esse assunto.

Um detalhe que poucos sabem é que devido a entraves burocráticos, Gabi não pôde fazer campanha durante os 45 dias previstos na legislação eleitoral. Então, questionada sobre como lidou com essa situação, ela explicou: “Na verdade nós só tivemos os 15 dias para fazer essa campanha. Meu marido foi quem criou toda a estratégia com maestria. E eu queria passar para as pessoas aquilo que estava no meu coração e o que eu quero para a nossa cidade. E conseguimos”.

Sendo a vereadora mais votada, um dos questionamentos inevitáveis a ser feito para a futura vereadora é com relação à presidência da Câmara de Adamantina no biênio 2025/2026. “Eu entendo hoje que ainda não estou pronta [para exercer o cargo de presidente]. Mas fica a critério do partido (PRD)”.

