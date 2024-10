Equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Adamantina visita Feira do Empreendedor

Com o objetivo de acompanhar as novidades no ramo do empreendedorismo, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico esteve presente na Feira do Empreendedor que aconteceu no São Paulo Expo de 11 a 14 de outubro.

A equipe ainda pode ver de perto o estímulo ao desenvolvimento de novos negócios tanto no Brasil como no mundo, pois a feira é referência para quem quer acelerar o seu negócio ou dar início.

“Mais uma vez estar na FE é muito importante, pois é uma oportunidade para fazer networking e ver como as novidades podem contribuir para o desenvolvimento de novos negócios. Adamantina é parceira do Sebrae em várias ações que tem estimulado o nosso comércio seja na Loja do Futuro, no Empretec e nas formações com as empreendedoras”, afirma Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico.

Além da equipe da secretaria de desenvolvimento econômico, empresários e mulheres participantes da Feira da Mulher Empreendedora também tiveram a oportunidade de estar presente no evento em missão realizada pelo SEBRAE.

A programação da Feira do Empreendedor contou com diferentes eixos temáticos como: Comportamento do Empreendedor; Inovação e Tecnologia; Comece seu negócio; Marketing e vendas/ gerencie o seu dinheiro e ESG – Impacto social e ambiental.

Conforme os dados do Sebrae, somente no ano passado foram gerados mais de 339 mil reais em negócios, mais de 96 mil visitaram os espaços e mais de 167 mil atendimentos e orientações foram prestados.