Dois motoristas e uma adolescente morrem em acidente com três carros em rodovia de Capão Bonito

“Perder dói! Não adianta dizer não sofra, não chore; só não podemos ficar parados no tempo chorando nossa dor diante das nossas perdas.” (Lya Luft)

By seb@r.

Então caros/as LEITORES/AS, o resultado das eleições para o EXECUTIVO PROVINCIANO, pode-se afirmar que valeu aquele dito popular, ou seja, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO, isso é, depois desta e daquela PESQUISA…

Porém, de um lado estavam os SUJOS e do outro, os MAL LAVADOS, portanto, SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR e ponto quase final…

Entretanto, o melhor de tudo é que a TURMA do PINÓQUIO está FORA DO JOGO daqui pra frente, assim, depois de OITO LONGOS ANOS em meio aos DESENCONTROS de uma GESTÃO um tanto quanto DISTANTE disto e daquilo, eis que as URNAS deram, mais uma vez, o RECADO de sempre…

Porém, espera-se que o NOVO GESTOR com sua EQUIPE DE APOIO, estejam mais ou menos em CONEXÃO com a REALIDADE PROVINCIANA na área PÚBLICA, tendo em vista que daqui pra frente, torna-se necessário seguir a orientação, a saber: TODO CUIDADO É POUCO…

Além disto, talvez, daquilo, ainda, pode-se registrar que a tal SURPRESA proporcionada pelas URNAS, pode ter deixado muitos CANDIDATOS/AS em ESTADO DE CHOQUE por causa disto ou daquilo, todavia, NÃO SE PODE COLOCAR A CARROÇA NA FRENTE DOS BURROS…

Também, a tal da ARROGÂNCIA estava muito evidente deste e do outro lado de um mesmo lado, tendo em vista que eram os SUJOS querendo passar a perna nos MAL LAVADOS e vice-versa, haja vista que estavam e continuam na MESMICE DE SEMPRE, ou seja, quando se trata das eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS…

Desta forma, até o final deste ANO, pode ser que apareça isto ou aquilo, ainda mais quando tudo pode ocorrer neste MEIO VICIADO que é a POLÍTICA PROVINCIANA…

Para os/as PERDEDORES/AS ao EXECUTIVO e LEGISLATIVO PROVINCIANO, sobraram as BATATAS de sempre, assim, cada qual do seu jeito deve buscar por onde SAIR de um jeito ou de outro, considerando que a partir de JANEIRO DE 2.025, a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA estará na BOCA DE ESPERA das AÇÕES que serão desenvolvidas pelo NOVO GESTOR e sua EQUIPE DE APOIO…

A proposta IDEOLÓGICA vencedora, isso é, pode ser que aquele outro dito popular venha de encontro ao caso, pois, MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Ah! Pra reforçar, o meu VOTO foi EM BRANCO, tal qual as denominadas PAREDES ALVAS, portanto, estarei seguindo apenas como um simples OSERVADOR o cenário PROVINCIANO que estará se iniciando em janeiro de 2.025…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: [email protected]