Decoração natalina será acesa no dia 9 de novembro e abre o Natal Mágico 2024

Já tem data para Adamantina ser transformada novamente na capital regional da decoração de final de ano: dia 9 de novembro, quando ocorrerá a abertura oficial do Natal Mágico 2024. A informação foi confirmada pela secretária municipal de desenvolvimento econômico Luciana Pereira em entrevista nesta semana à TV Folha Regional.

Os enfeites começaram a ser instalados pela cidade.

“Sempre reaproveitamos as estruturas, mas de uma maneira diferente para poder proporcionar para os visitantes novos ambientes, novos espaços para que as famílias registrem o momento da visitação. Acendemos a decoração pelo menos um mês antes das outras cidades, com o objetivo de atrair mais turistas para Adamantina E, para este ano, como não poderia ser diferente, teremos muitas novidades”, afirmou a secretária.

A Chegada do Papai Noel está marcada para o dia 8 de dezembro, no Parque dos Pioneiros.

Também a partir do dia 8 também será iniciado o Concurso Natal Mágico com a participação das lojas do comércio local, cuja premiação será feita no dia 16 de dezembro.

Como principal novidade da decoração para 2024, Luciana disse que “terá um espaço no Parque dos Pioneiros que será preparado e as pessoas se surpreenderão. “Vou dar só uma dica: terá 15 metros de altura! E depois ele permanecerá no Pioneiros, não será retirado após o Natal”.