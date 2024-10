Debate com candidatos a prefeito de Adamantina acontece hoje

Parque Iguaçu F.C. e Betão F.C. entraram em campo no sábado (28), no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo de Adamantina, para decidir o título de campeão do Campeonato Municipal Amador de Futebol de Campo de Adamantina.

As duas equipes fizeram um jogo disputadíssimo, com várias chances de gols desperdiçadas do começo ao fim, terminando a partida sem abertura de contagem (0 x 0).

Com o empate no tempo normal a partida foi para as cobranças de penalidades.

Nas penalidades o Parque Iguaçu F.C. levou a melhor e conquistou o título de campeão da competição ao vencer por 2 a 0.

Destaque para o goleiro Pedro “Peu” que praticou defesa, como também para Adenilson “Dê” e Cleberson, que fizeram os gols, nas penalidades.

PREMIAÇÃO

A Selar, organizadora da competição, além do campeão e vice, premiou ainda:

-3° colocação: Hookan Valen

-Artilheiro: Everton Evinho (9 gols Parque Iguaçu F.C.)

-Goleiro menos vazado Lui (Betão F.C.)