Copa Amizade Regional de Futebol teve goleada do Parque Iguaçu

As equipes da Liberdade F.C./ Osvaldo Cruz e Furacão F.C./ Adamantina em uma partida equilibrada e disputada, ficaram no empate em 2 a 2, em duelo pela 5ª Copa Regional Amizade Família Miranda de Futebol Médio de Adamantina. Os gols foram marcados através Paulo Fernandes e Gabriel (Liberdade F.C.) Fábio Augusto e Fabrício (Furacão F.C.).

Na noite da quarta-feira (16), no campo do Parque Cecap teve ainda o clássico praciense. O Time da Roça F.C. com os gols marcados por Matheus Panvequio (2) e Soney derrotou por 3 a 1 o Red Bull F.C.

PARQUE IGUAÇÚ

Nesta quinta-feira (17) à partir das 19h30 à rodada terá sua continuidade com duas partidas.

Na primeira partida Manchester City F.C./ Lucélia/ Moto Taxi Prime e Red Bull F.C./ Pigari’s e na segunda Vila Jamil E.C e Vila Freitas/ Barraca Arlete Salgados/ Sportbec Aposta/ Star Motos

PARQUE CECAP

O encerramento da primeira fase da competição acontecerá no sábado (19), às 16h00 no campo do Parque Cecap, com dois jogos.

No primeiro jogo The Kings United F.C. e River Plate F.C. e fechando a rodada Liberdade F.C./ Osvaldo Cruz e C.A. do Morro Lucélia / Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria/ Madeireira Machado Lucélia/ Fabrício Bino Campinteiro.

ARBITRAGEM

Coordenação de Arbitragem Luis Henrique “Babidi”

ORGANIZAÇÃO

Família Miranda Adamantina.

– Na foto, o jogador Ruan, do Furacão F.C.