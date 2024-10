Congressos Científicos e de Extensão 2024 da FAI realizam abertura oficial com show e palestra

Com apresentação da banda de rock Aero Vinil, os Congressos Científicos 2024 do Centro Universitário de Adamantina inovaram nesta edição por meio do lançamento do 1º Congresso de Extensão e Cultura (CEC). Nesta terça-feira, 29, a abertura oficial foi realizada no auditório Miguel Reale, bloco I do Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000).

Na oportunidade houve o relançamento da revista Omnia, a publicação científica institucional que abrange quatro áreas: Humanas, Exatas, Saúde e Interdisciplinar, e a apresentação de palestra sobre letramento de inteligência artificial, por Mariana Dain Ochs, coordenadora do programa EducaMídia e coautora do Guia de Educação Midiática.

Quatro congressos ocorrem concomitantemente, o 18º Congresso de Iniciação Científica de nível universitário (XVIII CIC), o 17º Congresso de Iniciação Científica Júnior (XVII CIC Júnior), a 14ª edição do Congresso de Pesquisa Científica (XIV CPC) e o 1º CEC, até esta sexta-feira, 1º de novembro, das 19h30 às 22h30.

NÚMEROS E NOVIDADES

Mais de dois mil congressistas submeteram quase 800 trabalhos no 18º CIC, 17º CIC Jr e 14º CPC. O 1º CEC registra o cadastro de 70 projetos de extensão e cultura.

Outra novidade é a apresentação de trabalhos em painéis digitais pelos congressistas do CEC, CIC e CPC. “Os trabalhos apresentados em pôsteres serão eletrônicos. Temos 15 totens espalhados por todo o bloco I. O aluno vai apresentar no seu horário marcado e a banca fica ao lado do painel eletrônico. Vimos essa inovação num congresso do exterior, achei muito interessante e trouxemos os e-pôsteres”, explica a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini.

As apresentações orais também terão novo formato. Serão quatro salas por noite, todas dentro do auditório. Cada sala conterá 20 participantes ouvintes. “Esse ano teremos quatro salas silenciosas. Cada sala terá a indicação de uma cor (azul, verde, vermelha e roxa) e só vai escutar quem estiver com fone no canal referente àquela sala. “É super diferente e inovador e acredito que será sucesso”, revela.

No I CEC, XVIII CIC e no XIV CPC haverá apresentação oral de trabalhos e painéis digitais. No 17º CIC Júnior haverá apresentação de pôsteres, maquetes e lançamento de foguetes.

MESA DIRETIVA

Compuseram a mesa diretiva, o reitor, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini, a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli, a pró-reitora de Ensino, Prof.ª Dra. Fúlvia de Souza Veronez, e o coordenador de Comunicação Científica, Prof. Dr. Guilherme Batista do Nascimento.

Márcia teceu agradecimentos à reitoria, pró-reitoras e à equipe da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) composta pelo coordenador geral de Pesquisa Prof. Dr. Paulo Roberto Rocha Júnior, coordenador de Comunicação Científica Prof. Dr. Guilherme Batista do Nascimento, coordenadora de pós-graduação Prof.ª Dra. Magda Arlete Vieira Cardozo, e pela secretária Cléia de Andrade.

“Neste ano, ultrapassamos o número de trabalhos do ano anterior. Chegamos a quase 800 trabalhos submetidos e mais de dois mil congressistas. Realmente é um número bem expressivo e estamos muito felizes com isso”, ressalta Márcia.

Ela frisa que além dos números, houve qualidade dos trabalhos, que melhoram a cada ano. “Se o trabalho não tem aprovação do Comitê de Ética, por exemplo, ele não foi aceito. Estamos bem rigorosos nessa parte. Isso começou em 2021”, diz.

1º CEC

A ideia de incluir o CEC junto aos Congressos Científicos surgiu da necessidade de expor os projetos de extensão selecionados pela Pró-reitoria de Extensão (PROEXT) através de editais anuais para cadastro de projetos e programas extensionistas e deu viabilidade financeira ao desenvolvimento desses projetos.

“Muitos [projetos] são de alta qualidade e pensávamos em dar visibilidade a eles. Como o CIC é tradicional e um dos maiores eventos da FAI, perguntei para a pró-reitora de Pesquisa se ela nos deixava participar desse evento. Hoje somos uma sementinha nascendo dentro do CIC, pensando num futuro em ganhar uma individualidade”, relata Liliana.

A pró-reitora de extensão conta que superou as expectativas ter 70 projetos cadastrados já nessa primeira edição: “Temos programas brilhantes das três áreas, como a Horta Solidária, Vitrine de Fruticultura, o serviço odontológico dentro da Santa Casa, o programa de castração animal. São grandes programas, com projetos inseridos que foram desenvolvidos anualmente. Com a inserção de cultura – uma banda e um caricaturista –, traremos mais fluidez para esses eventos e daremos os primeiros passos da extensão”.

O EVENTO

Com o tema “Inovação, tecnologia e revoluções científicas”, os Congressos Científicos contam com minicursos por área de conhecimento, premiações e brindes. Todos os inscritos, nas diversas modalidades de trabalhos, receberão brindes e certificados de participação.

Os prêmios atribuídos aos três trabalhos mais bem colocados, por evento e área, serão um smartwatch, uma “Alexa” (assistente virtual desenvolvida pela Amazon) e um fone de ouvido.