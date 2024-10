Caminhão carregado com cerveja tomba e bloqueia acesso à Anhanguera no ‘trevão’ de Ribeirão Preto

“Ele disse que vinha normalmente no sentido Araraquara/Jardinópolis e no local, por razões que ele desconhece, perdeu o controle do veículo e o veículo veio a tombar”, afirma o tenente da Polícia Militar Rodoviária, João Paulo Guedes.

Com o acidente, algumas caixas e cerveja caíram sobre a pista, assim como houve vazamento de combustível no asfalto. Segundo o tenente, não há previsão para desbloqueio do trecho.