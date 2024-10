Atleta adamantinense é convocada pela seleção brasileira Sub-15 de basquete

Apontada em agosto pela Federação Paulista de Basketball (FPB) como uma das promessas da modalidade esportiva no estado, a atleta adamantinense Eloá Isadora de Almeida, do Indians Tupã Basquete – revelada pelo projeto esportivo Centro de Treinamento de Basquete realizado pela Unimed Adamantina – foi convocada no dia 9 de outubro pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) para o elenco da Seleção Brasileira Sub-15 de Basquete que irá disputar o Sul-Americano da categoria, entre os dias 4 a 10 de novembro, em Barquisímetro, na Venezuela.

Conforme a CBB, as 18 atletas convocadas se apresentam no dia 21 de outubro para treinos em Barueri, na SportVille. A viagem para a Venezuela será no dia 2 de novembro. O Brasil está no Grupo B, com Uruguai, Argentina e Equador. Já o Grupo A conta com Venezuela, Colômbia, Chile e Bolívia. Eloá abre a lista das convocadas:

Pelo formato de disputa – segue a CBB – as equipes se enfrentam dentro dos grupos, com as duas melhores avançando às semifinais. As três seleções do pódio ganham vaga na Copa América Sub-16 em 2025.

O grupo será comandado por Cláudio Henrique Lisboa, do Foz Basquete e assistente da Seleção adulta feminina no último Sul-Americano. No período de treinos no Brasil, a Seleção terá como assistente convidada a campeã mundial e medalhista olímpica Alessandra, hoje treinadora no Sírio.

Campeã nos Jogos Escolares Brasileiro, Eloá vai jogar o Sul-Americano Escolar na Colômbia

Poucos dias antes da convocação pela CBB, Eloá defendeu a Escola Estadual Joaquim Abarca, onde estuda, em Tupã, nas finais dos Jogos Escolares Brasileiros, em Recife (PE), dia 2 de outubro, na categoria Mirim Sub-14.