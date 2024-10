ARTIGO: Província, CHE GUEVARA e eleições…

“Se você é capaz de tremer de indignação a cada vez que se comete uma injustiça no mundo, então somos companheiros.” (Che Guevara)

By seb@r.

Conforme o PROMETIDO, ainda, escrito nos últimos artigos, bem como, COMENTADO nas esquinas desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, confirmei no dia 6, domingo, o VOTO EM BRANCO para o EXECUTIVO PROVINCIANO…

Desta forma, deve-se registrar que não assumi nenhum COMPROMISSO com o NOVO GESTOR MUNICIPAL para os próximos anos, isso é, a partir de JANEIRO de 2.025…

Porém, tudo indica que tal TROCA DE COMANDO depois de 8 longos anos de IDAS e VINDAS da Gestão PINOQUIANA com sua turma de ALOPRADOS/AS, possa ser mais do que interessante…

Todavia, no quesito IDEOLÓGICO, pode-se afirmar que a TROCA foi de SEIS POR MEIA DUZIA como diz o dito popular, haja vista que são todos do mesmo LADO daquele outro LADO…

Mesmo assim, mais uma vez torna-se necessário registrar aquele outro dito popular que afirma, a saber: SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

Não se pode deixar de lado a ELEIÇÃO para o LEGISLATIVO PROVINCIANO, mesmo com a DANÇA DAS CADEIRAS, não se pode esperar muita COISA desta mesma COISA, tendo em vista que os denominados CACIQUES POLÍTICOS, permaneceram nas CADEIRAS…

Além do mais em meio ao tudo de menos, nada mais do que está aí pode ser alterado em nome deste ou daquele GRUPO POLÍTICO, se bem que vai continuar o mesmo JOGO VICIADO de todo o sempre nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Porém, o RESULTADO pode ter sido uma SURPRESA para este NOME, haja vista que para o ELEITO, talvez tenha ocorrido o esperado por causa disto e mais aquilo…

Espera-se, também, que a tal BOIADA não volte a se manifestar nas AÇÕES que envolvem o outro lado do PODER, ou seja, nas PARDES ALVAS, tendo em vista que o CENÁRIO naqueles lados continua um tanto quanto COMPLICADO…

Porém, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO, ainda mais me terras PROVÍNCIANAS, assim, cada qual deve saber pra onde CORRER depois destes RESULTADOS quanto ao EXECUTIVO e LEGISLATIVO PROVINCIANO…

Não se pode deixar de lado que a DIREITA VOLVER está no PODER, se bem que, sempre esteve em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL desde o início nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Ah! Estava esquecendo do CHE GUEVARA, então, neste fatídico dia 9 de OUTUBRO, no ano de 1.967, foi ASSASSINADO em terras BOLIVIANAS pelo EXÉRCITO, ainda, com apoio dos RANGERS do TIO SAM (EUA), o carismático e qualificado HERÓI CUBANO, conhecido mundialmente e respeitado como CHE GUEVARA…

AVE EL COMANDANTE CHE GUEVARA!

