San Remo e Lobos F.C. decidem título da Copa Alamandas neste domingo

Nesta terça-feira (15), a Assembleia de Deus Ministério do Belém, campo de Adamantina, celebrou uma importante conquista com a eleição de vários representantes evangélicos para cargos legislativos em cidades da região.

O evento, realizado na sede da igreja em Adamantina, contou com a presença do presidente do campo, pastor Aristeu da Silva, e do pastor Márcio Xavier, assessor da deputada estadual Marta Costa (PSD) e também do deputado federal Paulo Freire (PL). Ambos entregaram certificados de honra ao mérito aos candidatos eleitos como forma de reconhecimento pela vitória nas urnas. A iniciativa faz parte do Projeto Cidadania AD, desenvolvido em todas as igrejas da Assembleia de Deus no Brasil.

O projeto visa formar e orientar vereadores e deputados pertencentes à denominação, garantindo que os representantes evangélicos atuem de forma coordenada e alinhada aos princípios e valores cristãos. “É imperativo que tenhamos, como representantes do maior movimento evangélico dessa nação, um projeto bem delineado e sólido para ser apresentado como alternativa para a nossa sociedade”, afirmou o pastor Aristeu da Silva em entrevista. Durante o evento, o pastor Márcio Xavier destacou a importância do Conselho Político da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB). “Esse Conselho tem um papel fundamental na preparação de pastores e assessores para que eles possam ajudar e orientar os candidatos. Nosso objetivo é garantir que os representantes da igreja estejam bem capacitados para defender nossos princípios e valores nas casas legislativas”, explicou Márcio.

O pastor Aristeu, que há 18 anos administra as igrejas na região, trabalha na formação e orientação de representantes evangélicos com o apoio do pastor Márcio Xavier. Ele destacou a importância de ter lideranças comprometidas com os princípios da Assembleia de Deus nas casas legislativas. O trabalho da igreja tem rendido frutos e, mais uma vez, os candidatos apoiados pelo Ministério do Belém foram eleitos em diversas cidades. Entre os homenageados estão: – Marta Almeida (PSD) – Eleita em Adamantina com 325 votos. – Valdir Belarmino, o Dida Enfermeiro (PSD) – Eleito em Lucélia com 329 votos. – Mauro Antônio da Silva, o Tarobá (PODE) – Eleito em Inúbia Paulista com 199 votos. – Edinacir Silva dos Santos, o Dragão (PSD) – Eleito em Salmourão com 184 votos. – Léo Rodrigues (PL) – Eleito em Mariápolis com 148 votos. O Projeto Cidadania AD tem como missão capacitar os membros da Assembleia de Deus para atuarem de forma ética e comprometida nos cargos políticos, sempre pautados pela fé e pelos valores cristãos.

Segundo o pastor Aristeu, a vitória dos candidatos nas urnas reflete o crescimento da influência da igreja na política local e nacional. A Assembleia de Deus Ministério do Belém continuará com o trabalho de orientação e formação de novos líderes, visando ampliar ainda mais sua atuação nas esferas políticas, sempre com a missão de representar os interesses da comunidade evangélica e promover valores que contribuam para o bem-estar da sociedade como um todo.