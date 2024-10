Acesso entre o Jardim Brasil e o Itamaraty terá investimento de R$ 1,5 milhões

Teve início na manhã desta terça-feira, dia 1º, a 16ª edição da Mostra de Profissões do Centro Universitário de Adamantina. O evento segue até sexta-feira, 4, nas dependências do Câmpus II e nas clínicas da Instituição.

Ao todo, são esperados aproximadamente 2,6 mil estudantes de Ensino Médio de escolas públicas e particulares de 23 cidades de toda a região, entre elas Presidente Prudente, Andradina, Valparaíso, Caiuá, Platina, Garça, Vera Cruz, Paraguaçu Paulista e Mirandópolis.

No primeiro dia da Mostra, mais de 200 visitantes passaram pelo Câmpus II. A ideia é que os estudantes façam roteiros de visitação às estruturas da Cozinha Experimental de Nutrição, do Laboratório de Anatomia, da Horta Solidária, da Clínica de Odontologia, por exemplo. “Eles vão passar por outros laboratórios e salas em que estarão representantes de todos os cursos falando sobre suas profissões. A ideia é que esse ano seja mão na massa. Que cada curso possa oferecer uma pequena oficina ali”, disse o coordenador Projetos de Extensão nas Áreas de Exatas e da Terra, Prof. Me. João Paulo Gelamos, membro da equipe organizadora do evento.

Durante a Mostra, os alunos poderão também fazer um teste vocacional para ver qual seria a melhor profissão que se encaixa em seu perfil. “A Mostra de Profissões é um dos principais eventos organizados pela Pró-Reitoria de Extensão e a sua importância é tanto para a FAI, que tem a oportunidade de mostrar a sua estrutura, os seus cursos e auxiliar no direcionamento dos jovens estudantes para o Ensino Superior, quanto para os próprios alunos, que podem tirar as dúvidas e, assim, definir o seu futuro como profissionais qualificados para o mercado de trabalho”, destacou a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

PROGRAMAÇÃO

Nesta quarta, 2, a Mostra será aberta nos períodos da manhã e da noite. Na quinta, 3, haverá atividades de manhã e à tarde e, na sexta, dia 4, o evento será encerrado pela manhã.

Está prevista uma recepção no Câmpus II com um pequeno café da manhã, distribuição de brindes e lanche após a visita. Haverá também um espelho mágico para fotos. Como cenário, será reproduzido um jardim semelhante ao do filme Avatar, cheio de neon e sensores. “Faremos uma imersão para que eles sintam essa transformação de ‘lagarta para borboleta’ e, depois dessa dinâmica, eles serão encaminhados para as salas a fim de conhecerem os cursos”, completou o Prof. Me. João Paulo Gelamos.

VESTIBULAR

Os visitantes que se interessarem pelos cursos do Centro Universitário de Adamantina poderão se inscrever no Vestibular 2025, que tem inscrições gratuitas abertas até o dia 23 de outubro.

A prova será aplicada no dia 27 de outubro, um domingo, das 9h às 13 horas no Câmpus II (avenida Francisco Bellusci).

Mais informações podem ser obtidas no hotsite www.fai.com.br/vestibular.