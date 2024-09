Trio é preso pela Polícia Militar em Adamantina após furto de peixes de propriedade particular

Três homens, com idades de 24, 55 e 60 anos, foram presos pela Polícia Militar em Adamantina no começo da noite deste domingo (8), acusados de furto de peixes em uma propriedade particular. O caso foi denunciado à PM, que acionou equipes, via Copom, para o atendimento ao caso.

De acordo com a PM, durante o deslocamento para o local da ocorrência a equipe policial se deparou pela Avenida Rio Branco com o veículo que estaria em posse dos autores. Abordados, conforme a PM, eles confessaram o furto.

O automóvel foi vistoriado e os peixes encontrados no porta-malas do veículo, acondicionados em um saco plástico. Duas redes de pesca, usadas para arrastão, também estavam no compartimento.

Diante dos fatos a PM deu voz de prisão aos três abordados, em seguida conduzidos ao plantão da Polícia Civil de Adamantina junto com os produtos furtados. Os três foram autuados por furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas, ficando os três indivíduos presos, à disposição da Justiça, para a audiência de custódia e demais encaminhamentos.