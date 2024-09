Sincomercio aplica pesquisa no comércio de Adamantina para definir calendário 2024/25

O Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato Patronal do Comércio Varejista da Nova Alta Paulista) iniciou a aplicação de pesquisa entre os empresários do comércio de Adamantina. O objetivo é definir as regras de funcionamento do comércio varejista para dezembro de 2024 e janeiro a novembro de 2025.

Ao todo, serão distribuídos 100 questionários entre o empresariado local. “O calendário anual de horário de funcionamento do comércio é decidido através de assembleia devidamente convocada pelo Sindicato Patronal, sempre respeitando as legislações municipais e as trabalhistas. Como a presença de empresários nessas assembleias tem sido pequena, em razão até mesmo da correria do dia-a-dia, há alguns anos o Sincomercio decidiu fazer uma pesquisa na área central da cidade com um número significativo de questionários distribuídos. Desta forma, o resultado representa a vontade da grande maioria, tendo o mesma validade de assembleia”, esclarece o presidente do Sincomercio, Sérgio Vanderlei.

Estão sendo pesquisados a opinião dos empresários sobre datas especiais como Dias das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Carnaval, Black Friday, feriados e as semanas que antecedem o Natal.

“O objetivo da pesquisa é descobrir as preferências da maioria dos empresários para assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho. Neste questionário queremos saber a intenção do empresário em abrir a sua empresa em horários especiais e dias comemorativos e significativos para o comércio varejista”, pontua.

Os dados coletados e o resultado servirão como base para assembleia a ser realizada nos próximos meses. Após definição dos horários, de acordo com a opinião da maioria, o Sincomercio fará discussão com o Sindicato dos Empregados para a assinatura da Convenção Coletiva de Horários e posterior sanção do Ministério do Trabalho.

Somente empresários e proprietários de empresas do comércio varejista podem opinar em relação ao conteúdo da pesquisa. “Sabemos que há divergências em ideias e vontades, por isso o resultado da assembleia e a definição do calendário não contentam alguns. Mas importante ressaltar que levamos em consideração o resultado final, ou seja, a vontade da maioria. Depois de definido o calendário, cabe a cada empresário decidir se vai abrir ou não o seu comércio nos horários e dias especiais. A função do Sincomercio é dar segurança jurídica às empresas que desejam funcionar, atendendo a sua demanda de clientes e consumidores”, finaliza Sérgio Vanderlei.

Mais informações podem ser obtidas no Sincomercio Nova Alta Paulista: (18) 3521-5515.