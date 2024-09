RMC SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS: seu carro em boas mãos

Com o propósito de proporcionar experiências únicas à todos os clientes, o Pistache Café & Bistrô inaugurou no sábado (dia 24), um espaço ainda mais aconchegante e acolhedor, agora com um cardápio completo.

Além do café da manhã e da tarde, o Pistache tem a partir de agora almoço, petiscos e jantar com o cardápio elaborado pela chef Simone Pessa.

“Nossa equipe foi treinada e atualmente é comandada por um chefe de cozinha que traz todo diferencial aos pratos”, explicou a proprietária Taisa Borrasca.

O novo cardápio do Pistache Café & Bistrô foi preparado para clientes que gostam de happy hour ou de sair à noite para relaxar.

Além da variedade gastronômica, os clientes contam, ainda, com um cardápio de drinks alcoólicos e vinhos para acompanhar o jantar.

O lançamento do nosso novo cardápio foi considerado um verdadeiro sucesso, e a equipe da Pistache Café & Bistrô compartilharam nas redes sociais algumas das novidades com opções incríveis de porções, petiscos e várias novidades incríveis como o pastel de brie com mel trufado, Bruschetta di Parma e a crocante telha de parmesão.

Outras novidades irresistíveis do novo cardápio e que promete conquistar o paladar de todos os apaixonados por doces é o delicioso “Cake Gateau”. “Não perca tempo, venha e peça essa sobremesa irresistível ou explore as outras delícias do nosso cardápio”, convida a proprietária Taisa Borrasca.

O Pistache Café & Bistrô fica localizado na Praça Dom Henrique Gelain, 109, centro. O telefone para contato é o (18) 99760-6262.

(Com informações do Impacto Notícias)