REDE SETE inicia operação de seu novo estacionamento

O Centro Universitário de Adamantina está com inscrições gratuitas abertas para o Vestibular 2025.

As inscrições podem ser feitas pelo hotsite www.fai.com.br/ vestibular até o dia 23 de outubro ou presencialmente, na Secretaria do Campus I, à Rua Nove de Julho, 730. É importante lembrar que não há taxa de inscrição.

Há vagas para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Geografia (Licenciatura), História (Licenciatura), Pedagogia (Licenciatura), Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Biomedicina, Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Tecnologia em Estética e Cosmética, Agronomia, Ciência da Computação, Engenharia Civil, Matemática (Licenciatura), Química (Bacharelado e Licenciatura) e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS).

A aplicação da prova acontece no dia 27 de outubro, das 9h às 13 horas. Segundo o edital, os resultados serão divulgados no hotsite no dia 5 de novembro.

As matrículas dos candidatos classificados e convocados serão realizadas no período de 6 a 12 de novembro, das 9h às 12h e das 13h às 18 horas, na Secretaria do Campus I ou no site (www.fai.com.br/ matricula).

No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: uma cópia simples da Cédula de Identidade; uma cópias simples do CPF do Candidato; uma cópias simples da Certidão de Nascimento ou Casamento; uma cópia simples do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente e respectivo Histórico Escolar; uma foto 3×4 idêntica e recente. Caso o candidato esteja cursando o 3º ano do Ensino Médio, apresentar uma declaração da escola e se for menor de 18 anos, deve estar acompanhado do pai ou responsável legal e apresentar cópia do CPF do mesmo.