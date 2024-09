Quartas de finais do Campeonato Amador de Futebol de Adamantina inicia hoje

Em alusão ao Setembro Amarelo, a Escola Estadual Fleurides Cavallini Menechino de Adamantina promoveu atividades educativas com os alunos na última semana.

Na última quinta-feira, 12, alunos do ensino médio participaram de uma caminhada pelo centro da cidade com intuito de expor cartazes que eles mesmos produziram baseado no tema da campanha.

O trabalho da criação dos cartazes foi orientado pelas professoras de língua portuguesa, professora de Linguagens e Projeto de Vida, são elas: Gabriela Morita, Marcia Rotoli, Ana Paula, Mônica Lolato, Ana Paula Morandi, Julcileia Villar e Tania Oliveira, e tem parceria com a prefeitura, Lions Clube de Adamantina e de Osvaldo Cruz e Policia Militar.

Para o trajeto da caminhada teve a participação da viatura militar e prefeitura. Em seguida, os alunos participaram ainda de uma palestra sobre o tema no anfiteatro da Biblioteca Municipal, ministrada por Ademir Souza.

Segundo a equipe, o principal objetivo é conscientizar a sociedade sobre os fatores de risco, sinais e sobre como o problema deve ser debatido, além de desenvolver o protagonismo juvenil com a participação dos adolescentes no projeto, para refletirem sobre o tema e as vulnerabilidades familiares.