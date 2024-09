Equipes de voleibol de Adamantina conquistam título da Liga Regional

As categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-18, feminino e masculino de Voleibol do Adamantina/ Selar/ Capaz/UNIFAI, conquistaram o título da Liga Regional Barros de Voleibol de Inúbia Paulista.

As conquistas do título dos times adamantineses do treinador Pedro Milanesi e auxiliares Larissa Trindade e Marcos Minutti, foi diante dos seus adversários Junqueirópolis e as anfitriã Tupi Paulista.

Nas partidas finais realizada no sábado (14), no Ginásio de Esportes Sebastião Inácio do Amaral, em Tupi Paulista, confira os resultados dos jogos.

RESULTADOS

-SUB-13 – FEMININO

Selar/ Adamantina 03 x 01 Junqueirópolis

-SUB-15 – FEMININO

Adamantina/ Selar 03 x 01 Tupi Paulista

– SUB- 18 – FEMININO

Adamantina/ Selar 03 x 01 Tupi Paulista

– SUB-18 – MASCULINO

Adamantina/ Selar 03 x 01 Tupi Paulista