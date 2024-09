Os quatro candidatos a prefeito e juiz participam de reunião na Santa Casa

Através de pesquisa realizada no dia 28 de agosto, pela empresa AR7 Pesquisas Inteligentes Ltda. (CNPJ. 53.481.534/0001-34), assinada pela estatística Liniane Gazola (CONRE 9063) e com registro no Tribunal Superior Eleitoral sob número SP02051/2024, aponta uma disparada do candidato a prefeito de Adamantina, Engenheiro Daniel Robles (PSD), e da candidata a vice-prefeita Dinha Santos Gil na preferência dos eleitores adamantinenses.

De acordo com o registro, a pesquisa divulgada nesta quinta-feira, tem o nível de confiança de 95%. A variação é de 5,98% para mais ou para menos e a contratação das pesquisas foi feita pela empresa Impacto Comunicação e Marketing.

A pesquisa aponta que o Engenheiro Daniel Robles aparece com 35,28% das intenções de votos, à frente de Alcio Ikeda (Republicanos) com 22,51%, José Carlos Tiveron (Novo) com 9,31% e Dr. Jorge de Almeida (PP) com 5,19%. Brancos somam 8,87% e indecisos 18,83%.

OUTRA PESQUISA REGISTRADA

Uma primeira pesquisa realizada no dia 25 de julho, também feita pela AR7 Pesquisas Inteligentes Ltda e também com registro no Tribunal Superior Eleitoral sob nº SP04217/2024, apontava, à época, o candidato Alcio Ikeda com 27,21% das intenções de votos, Engenheiro Daniel com 17,70%, José Carlos Tiveron com 10,40% e Dr. Jorge de Almeida com 8,41%. Brancos 11,28% e indecisos 25,00%.

Conforme o comparativo com as duas pesquisas realizadas pelo mesmo instituto e registradas no Tribunal Superior Eleitoral, mostra que em 30 dias, a campanha do Engenheiro Daniel Robles e Dinha ganhou corpo, disparando na liderança. (Com informações da Ass. de Imprensa do candidato Daniel Robles).