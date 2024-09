Nutrição da FAI promove avaliação antropométrica de idosos do Lar dos Velhos de Adamantina

Com o objetivo de diagnosticar possíveis distúrbios nutricionais, o curso de Nutrição do Centro Universitário de Adamantina realizou 47 avaliações antropométricas nos idosos residentes no Lar dos Velhos de Adamantina, na tarde do último dia 17.

Participaram da atividade estudantes do 6º termo, juntamente com as docentes Prof.ª Esp. Claudia Maria Garcia Lopes Molina, a coordenadora do curso, Prof.ª Ma. Raquel Clapis Ribas Tripolone, e a nutricionista que atua no Lar, Solange Aparecida Forato.

“A avaliação do estado nutricional é um importante marcador do estado de saúde do idoso, e a antropometria pode ser usada para estimar a prevalência e gravidade de distúrbios nutricionais, informação importante para a formulação de políticas de saúde e desenvolvimento”, afirma a Prof.ª Raquel.

De acordo com a nutricionista do Lar, a cooperação dos alunos do curso de nutrição é essencial, pois a maioria dos idosos atendidos na entidade tem graus II e III de dependência, o que dificulta a realização de avaliações.

“Com a ajuda dos alunos de nutrição poderemos traçar diagnósticos comparativos da situação nutricional e identificar possíveis deficiências que possam contribuir para o desenvolvimento de doenças”, avalia Solange.

A coordenadora do curso aponta que a vivência dos estudantes universitários junto ao profissional do local gera habilidades e conhecimentos diferentes da teoria, pois difere da avaliação de adulto, criança e gestantes.

“Essa experiência permite o contato do graduando com a sociedade, onde praticará a empatia e o cuidado com o ser humano avaliado e com os profissionais que fazem parte da equipe do local. O evento também incentiva o aluno no desenvolvimento de pesquisas na área da geriatria”, finaliza Raquel.

(Colaborou: Prof.ª Ma. Raquel Clapis Ribas Tripolone)