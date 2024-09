Ministério Público instaura inquérito civil para apurar abastecimento de água em Adamantina

Felicio Ramuth cumpre agenda na cidade ao lado do candidato a prefeito Eng. Daniel Robles e vice Dinha. Ato também contará com presença de Márcio Cardim

O Governo do Estado apoia o candidato a prefeito de Adamantina, Eng. Daniel Robles. Em ato para demonstrar a unidade, o vice-governador Felicio Ramuth visita à cidade nesta segunda-feira (23).

Em pouco mais de dois meses será a segunda visita do vice-governador ao município, ressaltando a proximidade do Eng. Daniel Robles com o Governo paulista. Em 18 de julho, Ramuth participou do lançamento da pré-candidatura e, agora, cumpre agenda na cidade ao lado dos candidatos do PSD e PSDB.

Tanto Robles como a vice, Dinha Santos Gil, vão participar do ato, que contará também com a presença do atual prefeito Márcio Cardim. “Precisamos dar continuidade ao trabalho que realizamos nestes quase oito anos de resgate do munícipio”, ressalta Cardim. “E a nova presença do vice-governador demonstra que o Eng. Daniel Robles tem portas abertas no Governo do Estado, além de ser o mais preparado tecnicamente para superar os desafios atuais e de futuro de nossa cidade”, pontua o prefeito de Adamantina.

Além de Felicio Ramuth, outras autoridades já demonstraram apoio à candidatura do Eng. Daniel Robles, seja no Poder Executivo, como os secretários estaduais Eng. Gilberto Kassab (de Governo) e Dr. Eleuses Paiva (de Saúde), como no Poder Legislativo, por exemplo, os deputados Mauro Bragato (PSDB), Fausto Pinato (PP) e Ricardo Madalena (PL), além da área técnica, como o presidente do Confea e deputado federal suplente, Eng. Vinicius Marchese.

“Nossa candidatura é consolidada, pois, além do apoio do cidadão, que abraça nossas ideias e projetos, está em unidade ao Governo do Estado para continuidade dos investimentos em Adamantina”, enfatiza Eng. Daniel Robles.