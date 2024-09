Legislativo cobra medidas da Sabesp para solucionar problemas de falta de água no município

Na manhã desta terça-feira (10) a Prefeitura de Adamantina deu o início oficial às atividades do projeto Centro Dia para Idosos na Clínica PAI nosso Lar, que já conta com 15 frequentadores em uma estrutura composta por recepção, quartos para descanso, ambientes de convivência, enfermaria e áreas externas para atividades.

Durante a solenidade, o Poder Executivo foi representado pelo prefeito Márcio Cardim, pela vice-prefeita Dinha Santos Gil e pela a secretária municipal de assistência social Andreia Ribeiro, acompanhados pela advogada e procuradora do município Claudia Bittencourt. Da Clínica PAI representaram a diretoria e os funcionários o presidente José Valentim Saunite e o administrador Milton Ura. Também a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Cidinha Pimenta, esteve entre as autoridades que usaram a palavra. Além da presença de familiares dos idosos atendidos e integrantes dos equipamentos ligados à Assistência Social do Município.

Para o Centro Dia ser colocado em funcionamento foram contratados 12 profissionais, especialistas nas áreas de auxiliar de enfermagem, cuidador social, educador físico, assistente social, coordenador, serviços gerais e cozinheira.

Apesar de estar apalavrada pelo Governo do Estado a destinação de recurso que subsidiaria a implementação e manutenção do projeto em Adamantina, devido mudança de comando na Secretaria Estadual de Assistência Social não houve a continuidade do acordo. Frente tal situação, a Prefeitura então assumiu o compromisso e bancará as despesas até dezembro deste ano.

O valor previsto era de R$ 824.866,73, inclusive, o Projeto de Lei nº 059/2024 que autorizava a abertura de crédito no Orçamento foi aprovado pelo Poder Legislativo.

“Para tornar este projeto realidade foi preciso a união e o empenho de todos, sejam os envolvidos de nossa Administração como os envolvidos da Clínica PAI. E com uma gestão transparente e equilibrada pudemos, felizmente, concretizar hoje esta conquista”, ressaltou Cardim.

A finalidade do Centro Dia para Idosos é promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida do público atendido. Desenvolver ações que possibilitem a amplificação da rede de pessoas com quem o idoso e a família convivem, compartilham cultura, trocam vivências e experiências.