Jeep RAM Viviani inaugura nova concessionária no mês de outubro em Adamantina

A Jeep RAM Viviani, do grupo Viviani, irá inaugurar sua mais nova concessionária na cidade de Adamantina, previsto para o mês de outubro.

Além de marcas automobilísticas e já renomadas no mercado, compõem o grupo a Viviani Corretora de Seguros, o Consórcio Nacional Viviani e a Viviani Seminovos.

O grupo iniciou as suas atividades em 1975, e atualmente conta com 13 concessionárias das marcas Fiat, Toyota, Jeep, RAM, Mitsubishi.

Com localização na rua Carlos Pegoraro, 772, Área Comercial Luiz Stechi, a nova loja Jeep RAM Viviani de Adamantina está em sua fase final de instalação e possui vagas de emprego abertas.

Confira a seguir quais são elas:

Auxiliar de mecânico de automóvel: com experiência em mecânica básica, comunicação em equipe, agilidade, dedicação e cooperação. Possuir habilitação B.

Consultor de peças: experiência em rotina de estoque, comunicação em equipe, agilidade, dedicação e cooperação

Consultor técnico de serviços de oficina: com experiência em atendimento ao cliente, comunicação em equipe, agilidade, dedicação e cooperação. Possuir habilitação B

Gerente de vendas: com experiência em gestão de equipe, forte capacidade de negociação e comunicação, conhecimento em mercado automotivo e análise de dados financeiros e de vendas.

Os interessados deverão deixar seus currículos no PAT de Adamantina, ou enviá-los através do e-mail [email protected] com o nome da vaga escolhida no assunto do e-mail.

Para mais informações acesse nosso site: grupoviviani.com.br