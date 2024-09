Grave acidente com caminhão baú na SP-294 em Adamantina

Na última segunda-feira, 9 de setembro, a 2ª Companhia do 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior (25° BPM-I), sediada em Adamantina, recebeu um novo reforço, a 2ª Sargento PM Josiane Testa Revolta, que foi classificada na unidade sob o comando do Capitão PM Eder Mazzini Bressan.

A unidade abrange também os municípios de Mariápolis, Flórida Paulista, Pacaembu, Irapuru e Flora Rica, sendo referência em segurança pública para toda a região.

A Sargento Josiane assumirá a função de Comandante de Grupo Patrulha 2 (CGP-2), onde suas atribuições incluem a supervisão e apoio às equipes subordinadas, com o objetivo de garantir a eficiência do policiamento ostensivo e preventivo. Sob sua liderança, as equipes de patrulhamento serão coordenadas com rigor e excelência, assegurando o cumprimento das normas e diretrizes da Polícia Militar.

A chegada da Sargento Josiane à 2ª Cia simboliza mais do que o reforço ao efetivo; ela representa a ascensão feminina nas fileiras da Polícia Militar, destacando o papel fundamental da mulher na segurança pública. Sua trajetória e chegada ilustra que o mérito, o profissionalismo e a dedicação são os verdadeiros pilares que sustentam a ascensão dentro da corporação. Ser a única mulher na graduação de Sargento na área da 2ª Cia evidencia essa conquista, fortalecendo a representatividade feminina em postos de liderança e supervisão operacional.

A Polícia Militar é um exemplo claro de como a liderança assertiva e humanizada pode promover um ambiente de trabalho harmonioso, eficiente e voltado para resultados. A filosofia de comando, pautada no reconhecimento de talentos e na valorização dos membros da corporação, tem sido decisiva para o sucesso das operações e para o fortalecimento da relação entre a PM e a sociedade civil, garantindo a operacionalidade e a redução de indicadores criminais, como também contribui para que o efetivo se sinta valorizado e motivado a alcançar o melhor desempenho possível.

Natural de Presidente Prudente, a Sargento PM Josiane ingressou na Polícia Militar no ano de 2011 após aprovação em concurso público, tendo realizado sua formação na cidade de São Paulo, onde serviu no 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, atuando na região central da capital paulista.

Quando Soldado, a militar atuou em diversas operações, incluindo as grandes manifestações e protestos na região central da cidade, onde demonstrou profissionalismo e resiliência em momentos de alta complexidade.

Após esse período, retornou ao interior de São Paulo, sendo lotada em Presidente Prudente.



Com a promoção a Cabo PM, conquistada por meio de concurso interno, atuou no Comando de Policiamento do Interior 8 e posterior foi classificada para servir no 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (8°BAEP), unidade de elite da PM, onde aprofundou ainda mais seus conhecimentos e habilidades profissionais, novamente foi aprovada em concurso interno, cursou a Escola Superior de Sargentos na capital paulista e retornou como 3° Sargento PM para o 8° BAEP, se especializou em Comunicação Social e posterior em Polícia Judiciária Militar e Disciplina, atuando na seção específica no 18° BPM-I, Presidente Prudente.

Além das formações de nível superior na Polícia Militar a Sargento Josiane possui uma formação acadêmica sólida, com graduação em Gestão Pública pela Faculdade de Santo André, o que evidencia seu compromisso com o aperfeiçoamento contínuo e a prestação de um serviço público de qualidade.

Casada com o também policial militar, Cabo PM Rafael Revolta, o qual desempenha suas funções na cidade de Adamantina, a Sargento Josiane chega a 2ª Cia do 25º BPM-I com uma bagagem profissional que certamente contribuirá para a excelência das operações policiais na região, reforçando o compromisso da Polícia Militar com a segurança e o bem-estar da população.

A soma destes fatores, refletem a verdadeira força da Polícia Militar: uma instituição comprometida com a missão de proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública, buscando assim, não apenas o combate efetivo à criminalidade, mas também o respeito e a confiança que desperta na população local.