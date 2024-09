Criminosos atacam carro-forte no interior de SP; cinco pessoas ficam feridas em troca de tiros

“A universidade desenvolve todas as capacidades, inclusive a estupidez.” (Anton Tchekhov)

“Hoje em dia, a universidade é o local onde a ignorância é levada `as últimas consequências.” (Millôr Fernandes)

By seb@r.

Faz algum tempo deste tempo que os temas relacionados com as denominadas PAREDES ALVAS estão um tanto quanto esquecidos e ponto quase final…

Entretanto, faz-se necessário, isso é, sempre que possível, tendo em vista que a INSTITUIÇÃO continua marcando presença em nível regional, apesar dos pesares quanto as iniciativas nas áreas do ENSINO, da PESQUISA e da EXTENSÃO…

Mas, por estar mais ou menos distantes daquelas PAREDES ALVAS, torna-se fundamental estar além da REFLEXÃO CRÍTICA, haja vista os interesses que estão sempre marcando presença neste JOGO ACADÊMICO…

Também, até onde se sabe deste e do outro lado, existem PROBLEMAS DIVERSOS, talvez decorrente das TROCAS NADA SIMBÓLICAS com o denominado PINÓQUIO PROVINCIANO, isso vem ocorrendo desde da última escolha pra REITORIA…

Neste CENÁRIO mais do que PROVINCIANO, isso é, considerando que se trata de um JOGO VICIADO entre os PODERES, ou seja, de um lado o EXECUTIVO MUNICIPAL e do outro, o PODER INSTITUCIONALIZADO em nível ACADÊMICO…

Tal qual o que ocorre no CENÁRIO POLÍTICO neste tempo de ELEIÇÕES para o EXECUTIVO e LEGISLATIVO PROVINCIANO, talvez seja possível, também, registrar que nos lados das PAREDES ALVAS existem muitos DESENCONTROS entre os DOCENTES, COORDENADORES/AS e REITORIA…

Todavia, entendo que nas QUESTÕES ACADÊMICAS, existem as denominadas e idolatradas VAIDADES relacionadas com a TITULAÇÃO dos/as professores/as, desta forma, o/a DOUTOR/A estará sempre que possível, se colocando acima do BEM e do MAL, talvez entre o BOM e o MAU…

Também, dependendo do RESULTADO das ELEIÇÕES para o EXECUTIVO PROVINCIANO, pode-se IMAGINAR (sic) como será o FUTURO neste PRESENTE, ainda, sem PASSADO, das PAREDES ALVAS em tempo de pós-globalização ORGANIZACIONAL…

Nestes OCASOS de um TALVEZ, considerando que é MELHOR PREVENIR DO QUE REMEDIAR, tudo pode ocorrer daqui pra frente nos lados das PAREDES ALVAS, porém, apenas uma MINORIA consegue PERCEBER que o MAR NÃO ESTÁ PRA PEIXE neste MERCADO EDUCACIONAL…

Finalizo com um AVE para aquele que marcou muito mais do que PRESENÇA nos bons e velhos tempos das PAREDES ALVAS, isso mesmo, PROF. DR. GILSON JOÃO PARISOTO (in memoriam)…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

