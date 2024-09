Centro Dia para idosos é colocado em funcionamento, de início subsidiado pela Prefeitura

A Diretoria de Ensino Região de Adamantina realiza a 2ª edição da Feira de Ciências e Tecnologia. Esta é uma ação voltada para a formação, a divulgação e a promoção da cultura científica que se constitui por meio de projetos de Pré-Iniciação Científica na Educação Básica. Nesse sentido, os projetos envolvem estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA da rede pública estadual de São Paulo. A fundamentação proposta pela Feira de Ciências e Tecnologia estimula o estudante a desenvolver habilidades e competências para construir conhecimentos referenciados no pensamento científico, além de promover reflexões em todas as áreas de conhecimento. Isso contribui com a construção de atitudes e valores, de tal forma que a práxis esteja voltada para o contexto histórico, cultural, socioeconômico e ambiental, no qual a escola e a comunidade estejam inseridas. “Considerando o cenário tecnológico atual no qual estamos inseridos e a importância de se trabalhar com a Cultura Cientifica, o Protagonismo Juvenil, o Pensamento Computacional, a Ética e a Sustentabilidade, torna-se imprescindível incentivar e promover nas escolas o trabalho neste âmbito” – diz a professora coordenadora do CIEBP, Nicole Mieko Takada Moreti, uma das organizadoras do evento.

Neste ano, em sua 2ª edição, superando as expectativas, o evento conta com 44 inscrições de estudantes, selecionados entre as trinta e três (33) escolas jurisdicionadas à Diretoria de Ensino de Adamantina, envolvendo a participação e o protagonismo dos professores, estudantes e gestores das unidades escolares de toda região, além da organização que, contou com o apoio direto dos profissionais da Diretoria, Supervisão de Ensino, Núcleo Pedagógico e CIEBP (Centro de Inovação da Educação Básica Paulista) para a articulação e organização da Feira.

O evento será realizado nos dias 11 e 12 de setembro, com apresentações de trabalhos no âmbito das Ciências da Natureza, Matemática e Tecnologia, tendo temáticas que dialogam com o contexto da escola e com a realidade do estudante, de forma que possam buscar soluções alternativas para os desafios propostos na contemporaneidade, desenvolvendo, assim, as competências e habilidades do Currículo Paulista.

A apresentação dos trabalhos será aberta para visitação dos estudantes das escolas públicas (mediante agendamento), das 8h às 17h, no Centro de Inovação da Educação Básica Paulista (CIEBP), localizado na Rua Nove de Julho, nº 730, campus I do Centro Universitário de Adamantina. Maiores informações: (19) 99642-6241.