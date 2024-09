CENTRO AUDITIVO GASPARINI: promoção imperdível de reinauguração em Adamantina

“Para estudar e tratar diversas espécies, não basta ser MÉDICO. Tem que ser MÉDICO-VETERINÁRIO!!!” (Jhonatta Oliver)

Sérgio Barbosa (*)

Neste cenário atual, quando muitas ORGANIZAÇÕES estão envolvidas em atividades específicas, pode-se registrar que existem aquelas que se dedicam em áreas afins aos interesses da sociedade, neste caso em especial, dos ANIMAIS…

Portanto, entre os muitos OCASOS de um TALVEZ e PONTO QUASE FINAL, deve-se considerar a IMPORTÂNCIA destas ATIVIDADES que buscam dar total apoio para o denominado MUNDO ANIMAL…

Marcando presença desde JUNHO de 2.017 em ADAMANTINA, o IEV- INSTITUTO DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS, vem se dedicando de forma efetiva e eficaz nesta área mais do que especial, isto é, para todos os BICHOS que estão precisando daquele APOIO para todas as suas necessidades…

Também, neste MERCADO mais do que especial, quando se trata deste ou daquele BICHINHO DE ESTIMAÇÃO, bem como, aqueles ANIMAIS denominados de GRANDE PORTE, deve-se considerar que os irmãos FELIPE PINTO SOARES E VITOR PINTO SOARES, médicos veterinários, estão sempre atentos às DIVERSIDADES que envolvem todos os cuidados para com os ANIMAIS, portanto, sempre em ESTADO DE ALERTA para oferecer todos os cuidados afins para todos os BICHOS…

Não se pode deixar de lado que, se trata de uma área que exige DEDICAÇÃO e PROFISSIONALISMO acima de tudo e de todos/as, pois, a maioria das FAMÍLIAS desenvolvem uma relação de AMOR com seus ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, bem como aqueles profissonais que atuam nas áreas onde predominam os de GRANDE PORTE (cavalos e outros)…

A IEV vem se dedicando desde o início no ATENDIMENTO em CLÍNICA e CIRURGIA para PEQUENOS ANIMAIS, porém, sempre buscando trazer ESPECIALISTAS das diversas áreas para uma aproximação com as necessidades que envolvem este ou aquele caso…

Nesta perspectiva de FUTURO, todas as possibilidades estão em aberto para os irmãos VETERINÁRIOS, Felipe e Vitor, pois, as PESQUISAS são necessárias visando oferecer a SOLUÇÃO mais adequada para cada ANIMAL, bem como, estar em sintonia com outros ESPECIALISTAS que atuam nas áreas afins para o desenvolvimento das atividades do IEV-INSTITUTO DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS…

Ainda, neste denominado MUNDO ANIMAL que pode ser dos PEQUENOS ou GRANDES portes, TODO CUIDADO É POUCO, tendo em vista que os cuidados estão sempre focados para que o ATENDIMENTO possa estar em conexão com as propostas, a saber: DEDICAÇÃO, SENSIBILIDADE e COMPROMISSO PROFISSIONAL…

Ainda, os VETERINÁRIOS, FELIPE e VÍTOR, estão desenvolvendo atividades na área por meio do CASTRAMÓVEL, ou seja, trata-se de um PROJETO de iniciativa da PREFEITURA com o objetivo de promover e realizar a CASTRAÇÃO de CÃES e GATOS em ADAMANTINA…

(*) jornalista profissional diplomado/MTb No. 16.772/SP.