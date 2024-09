2º Medalhões Open de Tênis reúne mais de 100 atletas da região no ATC

Convidado a participar na última segunda-feira (16) do programa Entrevista da Semana na TV Folha Regional, o presidente do Lar dos Velhos de Adamantina, Nelson Baraldi falou sobre a realização do tradicional Leilão de Gabo da entidade, que será neste domingo (22), no Recinto poliesportivo ‘Sebastião pires da Silva’.

Para esta 44ª edição, marcada para começar às 11h, o evento contará com almoço beneficente acompanhado de completo serviço de bar.

O convite está sendo comercializado no próprio Lar, com voluntários e também na hora do Leilão.

“É importante destacar que toda a renda que arrecadamos no Leilão é revertida na prestação de serviços aos aproximadamente 51 idosos que atendemos. E esse valor nos ajuda muito, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro quando não há repasses dos governos estadual e federal e por isso necessitamos de recursos extras para manter as atividades”, explicou Baraldi.

Interessados em fazer doações de animais e prendas para serem ofertadas ou comprar o convite do almoço podem entrar em contato no telefone (18) 3521 3308.

“Vamos lá almoçar com a gente domingo, saborear uma comida deliciosa e passar momentos de descontração. Você é o nosso convidado especial”, finalizou.