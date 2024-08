Semana Acadêmica de Veterinária promove palestras e aulas práticas de 27 a 29 de agosto

Com uma agenda de palestras e aulas práticas, a XVIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária do Centro Universitário de Adamantina já tem data marcada: será entre os dias 27 e 29 de agosto.

As palestras serão ministradas das 8h às 11 horas no Auditório Miguel Reale, no Câmpus II, e as aulas práticas das 13h30 às 16h30 na Clínica Veterinária. “A parte teórica – manhãs dos três dias – é aberta ao público médico veterinário (alunos e profissionais). A parte prática demonstrativa (tarde dos dias 27 e 28) será somente para os alunos, devido ao espaço físico não comportar muitas pessoas”, explicou o coordenador do curso, Prof. Dr. Alexandre Wolf.

No primeiro dia do evento, o veterinário Sérgio Henrique Portilho falará pela manhã sobre “Endoscopia diagnóstica respiratória alta em equinos”, com atividade prática à tarde.

No dia 28, o assunto será a “Endoscopia diagnóstica digestória em cães”, a ser tratado pelo veterinário José Pedro Herrera Reis Filho nos dois períodos do dia. O palestrante é “prata da casa”, tendo se formado na 4ª turma do curso de Medicina Veterinária da Instituição.

A Semana Acadêmica termina na manhã do dia 29, quinta-feira, com a palestra sobre “Nutrição de pets”, com a presença da Prof.ª Ma. Thereza Lopes de Souza Barbosa.

“A Semana Acadêmica visa proporcionar conhecimento complementar aos alunos, seja em aprofundamento em assuntos vistos em sala de aula ou não abordados, trazendo a oportunidade do contato com temas emergentes. Neste ano, [o evento] contará com uma parte prática das duas palestras sobre endoscopia, para que os alunos possam ver a aplicabilidade da técnica na rotina de atendimento clínico-cirúrgico”, concluiu o Prof. Dr. Alexandre Wolf.

Palestrantes

Sérgio Henrique Portilho formou-se em Medicina Veterinária no ano de 2012 pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp), em Campo Grande (MS), e possui Residência pelo Hospital EquiCenter, de Tatuí (2013-2014), Residência pela EquineCenter do Jockey Club de São Paulo (2014-2015), além de experiência internacional no atendimento de equinos atletas de alto rendimento (Paraguai, Bolívia e Argentina). É integrante do Plantão Veterinário Oficial nos eventos nacionais da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, a ABQM (2014-2024), inspetor oficial ABQM e atuante nas áreas de clínica médica, diagnóstico por imagem e medicina esportiva equina.

José Pedro Herrera Reis Filho é médico veterinário formado pelo Centro Universitário de Adamantina em 2010. Possui especialização em Endoscopia e Videocirurgia pela UFAPE Intercursos, da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE), cursada entre 2020 e 2022, e é atuante nas áreas de endoscopia em animais de pequeno porte.

Thereza Lopes de Souza Barbosa é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) de Botucatu. Foi professora titular da disciplina de Nutrição Animal na Universidade de Marília (Unimar) e é proprietária da empresa Camas MiMi, em Marília.