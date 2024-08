Promotor pede impugnação de Dinha, vice de Daniel Robles e defesa garante regularidade

Alcio Ikeda participa do vídeo em que Tarcísio de Freitas declara seu apoio ao candidato a prefeito de Adamantina. Lançamento do vídeo foi na inauguração do comitê, neste sábado (17).

Da Assessoria

17/08/2024

O governador Tarcísio de Freitas declarou em vídeo seu apoio a Alcio Ikeda, candidato a prefeito de Adamantina, com Paulo Cervelheira vice. É a única candidatura a prefeito, da cidade, que tem o apoio declarado do governador do Estado de São Paulo. Tarcísio e Alcio são do mesmo partido, o Republicanos (10).

No vídeo, ao lado de Tarcísio, estão Alcio Ikeda e o secretário estadual de agricultura e abastecimento, Guilherme Piai. A primeira exibição ocorreu na manhã deste sábado (17) na inauguração do comitê da campanha de Alcio, Paulo e dos 49 candidatos a vereadores pelo Republicanos, PL, União Brasil, MDB e Podemos.

A inauguração foi marcada pela presença do público, pelas falas dos candidatos Alcio e Paulo, e pela declaração de apoio do governador Tarcísio. “Minhas amigas, meus amigos de Adamantina. Estou aqui numa missão muito especial. Pedir o seu apoio, a sua atenção, para o Alcio Ikeda, que é o meu candidato em Adamantina. Está completamente preparado para fazer a diferença, conhece os problemas, sabe o caminho das soluções e vai contar com o nosso integral apoio, com a porta aberta em São Paulo, para que a gente leve recursos para a ponta, para fazer a diferença na saúde, na educação, na segurança, na habitação. E eu tenho certeza que essa parceria vai render muitos frutos para Adamantina. Por isso, Alcio Ikeda é 10, é o nosso candidato e eu conto com vocês”, afirmou o governador.

O comitê de Alcio Ikeda, Paulo Cervelheira e dos 49 candidatos a vereadores fica na Alameda Fernão Dias, 515, esquina com a Rua Deputado Salles Filho, centro de Adamantina. No local o público vai ter acesso a informações, e materiais de propaganda eleitoral e atendimento com os candidatos. O espaço passa a centralizar a organização de campanha.

Link do vídeo: https://www.instagram.com/p/C-xk6mYpB_x/