Polícia Militar esclarece furto de fios de cobre em obra praticado por adolescentes em Adamantina

Dois homens de 24 e 27 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas em uma operação realizada pela Polícia Militar de Adamantina, no Jardim Brasil, no começo da noite desta sexta-feira (23). A ação foi desencadeada após denúncias que apontavam um local usado com ponto de tráfico e os envolvidos no comércio de drogas, em um endereço da Rua Ceará.

Com a denúncia e a operação estruturada foi montado um ponto de observação próximo ao local suspeito onde foi avistada a chegada de um indivíduo de 24 anos conhecido nos meios policiais por ser usuário de drogas.

Ele ingressou na residência e em ato contínuo as equipes iniciaram a abordagem e avistaram o rapaz e mais dois indivíduos saindo da garagem. Com a chegada dos policiais, os três correram. O homem identificado como usuário dispensou um cigarro de maconha.



Realizada a abordagem, o segundo envolvido entregou aos policiais uma porção de maconha que estava no bolso de sua calça. Já o terceiro deles, que era alvo das denúncias, ingressou no banheiro da casa, momento em que os policiais ouviram pelo menos três acionamentos da descarga sanitária.

Após todos serem abordados e com a chegada das equipes de apoios os policiais procederam vistoria na residência. Conforme a PM foi localizado no primeiro quarto da casa uma porção bruta de cocaína, além de apetrechos para embalar drogas, um prato com vestígios de cocaína e uma colher, e uma caixinha contendo em seu interior o valor de R$ 1.118,00 em cédulas. Já em um cano da pia foi encontrada uma pedra bruta de crack.

A operação contou ainda com o Canil da PM, o que possibilitou ampliar as buscas, sendo encontrada uma porção de maconha ainda para ser fracionada e uma porção de cocaína no pé da escada que dá acesso aos fundos do imóvel. Na área externa os policiais encontraram uma balança de precisão e no interior de um forno elétrico, uma faca de serra com resquícios de maconha.