Grupo Mastellini alcança 23 unidades laboratoriais

O Grupo Mastellini, uma das maiores redes de laboratórios do Brasil, acaba de expandir sua atuação com a incorporação de duas novas unidades da Labclínicas. Com isso, o grupo atinge a marca de 23 unidades laboratoriais em todo o país.

O anúncio foi feito por Jader Mastellini, presidente e CEO do grupo, que destacou a importância dessa expansão. “As duas novas unidades vêm para fortalecer ainda mais nosso compromisso com a qualidade e agilidade na realização de exames, contando com profissionais altamente capacitados e um atendimento humanizado,” afirmou.

Atualmente, o Grupo Mastellini conta com mais de 250 colaboradores, atende mais de 90 municípios e possui cerca de 280 pontos de coleta, reafirmando sua posição de destaque no setor de saúde.