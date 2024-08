Grupo Joia fará debate com candidatos a prefeito e vice da região

A Polícia Civil, por meio do Excelentíssimo Delegado de Polícia Dr. Ricardo Dourado dos Santos, realizou rodada de palestras em instituições de ensino na região de Adamantina.

O primeiro evento foi realizado na noite de segunda (26) na Faculdade Reges em Osvaldo Cruz, em atenção à Semana Jurídica da Instituição, com o tema “A profissão de Delegado: do concurso à experiência concreta”. O evento foi realizado visando aproximar os estudantes do curso de Direito da Instituição para as atribuições da Polícia Judiciária e o papel da carreira jurídica de Delegado de Polícia.

O segundo evento ocorreu na terça de manhã (27) na ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente em Adamantina, cujo elóquio foi direcionado para aproximadamente 230 alunos do ensino médio com o tema “Segurança Digital”. Foi feita uma explanação inicial para contextualização do tema e a seguir rodadas de perguntas e respostas com participação ativa dos alunos, abordando o conceito de crimes eletrônicos, dicas para evitar “golpes” e fomentando o debate sobre a prática de “bullying” e “fake news”, bem como suas consequências civis e criminais de tais atos.