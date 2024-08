Fundo Social abre inscrições para quatro novos cursos

A ExpoVerde 2024 acontece de 03 a 08 de setembro no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva com entrada franca todos os dias. Este ano, o tema escolhido foi “Tecnologia no Agronegócio”.

A novidade para este ano é a realização do 1º Encontro de Inovação no Campo de Adamantina, que acontece no dia 6 de setembro. Para participar, é necessário efetivar a inscrição gratuita por meio do link https://forms.office.com/r/j2j3vSudwR

A programação tem início a partir das 9h com o credenciamento e coffee break, já às 9h30 acontece a abertura do evento. A partir das 10h será realizada a primeira palestra com o tema “Inovação em Sistemas de irrigação para agricultura e pecuária na Nova Alta Paulista: Otimizando produção em regiões de clima desafiador”.

A segunda apresentação com o tema “Multiplique seus ganhos investindo em animais com genética aprovada”, será promovida pela ABCZ que mais uma vez marca presença na 32ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial.

O 1º Encontro de Inovação no Campo de Adamantina prossegue a partir das 14h com uma palestra sobre Tecnologia e uso de Drones no Agronegócio: Reduzindo custos e otimizando resultados e para encerrar o encontro, serão discutidas ainda as perspectivas e oportunidades para o turismo rural na Nova Alta Paulista.

A iniciativa do 1º Encontro de Inovação no Campo de Adamantina é da Comissão Organizadora da ExpoVerde 2024 em parceria com o Sebrae e Sindicato Rural de Adamantina.