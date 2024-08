Energisa promove mutirão de melhorias e orientações de segurança em Adamantina

O goleiro César Augusto, de 20 anos, que atuava no elenco do Ceará Sporting Club até o mês passado quando foi emprestado ao Clube Desportivo Nacional, de Portugal, foi vendido à equipe da primeira divisão do futebol português por 80 mil euros, correspondente a R$ 481 mil.

A decisão de venda do esportista adamantinense foi divulgada na segunda-feira (12) pelo Ceará. O clube alvinegro informou ainda que manterá 20% dos direitos econômicos do atleta.

No mês passado, quando foi anunciado o novo destino do goleiro adamantinense, foi destacado que o Nacional tinha a opção de compra do passe do atleta. Dia 23 de julho ele foi apresentado ao elenco alvinegro português.

O atleta é filho do casal João César Prado (João Grandão) e Lúcia Prado, da Life FM de Adamantina. César Augusto começou aos 10 anos na região, atuando na categoria sub11 do Osvaldo Cruz Futebol Clube e depois no Grêmio Prudente. Aos 14 anos para o Audax de Osasco, em busca do sonho de se profissionalizar.

Em seguida, foi atuar na categoria de base do Palmeiras. O goleiro chegou ao Ceará na temporada de 2023, após deixar o Flamengo de Guarulhos/SP.

O Clube Desportivo Nacional foi fundado na Madeira em 8 de dezembro de 1910, sendo uma equipe bastante tradicional do futebol português.