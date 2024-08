Energisa divulga cronograma de melhorias no sistema elétrico que atende Adamantina

32ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial será realizada em Adamantina de 3 a 8 de setembro no recinto Sebastião Pires da Silva com entrada franca todos os dias

A 32ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial será realizada em Adamantina de 3 a 8 de setembro no recinto Sebastião Pires da Silva com entrada franca todos os dias.

O evento reúne anualmente diversos expositores de flores e plantas e diversos segmentos do comércio. Marcelo Sabatine do Orquidário Sabatine retorna a feira, porque segundo ele, o evento é muito organizado e bem visitado.

“Já é a terceira vez que participamos em Adamantina e a nossa expectativa é que o público seja ainda maior”, deseja. Para ele, a participação na ExpoVerde é importante porque ajuda na comercialização das orquídeas e na divulgação da empresa.

Tiago Mesquita do Viveiro de mudas TC Bastos já esteve em 6 feiras em Adamantina. Ele trará para a exposição: Suculentas, cactos, folhagens, plantas ornamentais, bonsai, rosas do deserto e grama.

“Estamos voltando para participar, porque é uma feira que atrai público de toda a região que ama verde e isso é bom, porque divulgamos a nossa empresa, fazemos novos negócios e amizades”, completa.

Pavilhão de Flores de Plantas

Os visitantes poderão visitar durante a ExpoVerde 51 espaços que estarão na parte interna do Pavilhão de Flores e Plantas. Além disso, a feira ainda conta com diferentes áreas comerciais.

Tecnologia no Agronegócio

Para este ano, a comissão organizadora definiu como tema “Tecnologia no agronegócio”.

A abordagem da temática visa evidenciar o quanto a aplicação da tecnologia vem para tornar o trabalho do produtor rural mais fácil e visa gerar maior eficiência nos resultados obtidos por meio das propriedades rurais.

Atrações

A 32º edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial terá como atrações: Maiara & Maraísa no dia 3; na quarta-feira (4) sobem ao palco Brenno & Matheus e na quinta-feira (5), Matheus & Kauan. Já na sexta-feira (6), a festa será comandada por Paraná e no sábado (7), Felipe & Rodrigo.

No domingo (8), encerrando a ExpoVerde 2024 serão realizados dois shows um voltado ao público infantil com Férias com a Menina Masha e o Urso e fechando o dia, o cantor Luan Pereira faz sua apresentação.