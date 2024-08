Daniel Robles traz no Plano de Governo setores que serão prioridades

A partir desta sexta-feira (16 de agosto) a campanha eleitoral está aberta e o candidato a prefeito de Adamantina, Daniel Robles (PSD) registrou no Tribunal Superior Eleitoral o Plano de Governo com todas as propostas projetadas para a próxima administração municipal.

No portal Divulgacand, segundo busca da reportagem do Jornal Folha Regional, aparecem como suas prioridades: Educação de qualidade; Saúde; Segurança; Desenvolvimento humano e social; Parcerias estratégicas; além de vários progras, projetos e ações em diferentes áreas.

As informações do TSE mostram ainda que Daniel tem 43 anos, é casado, possui ensino superior completo como engenheiro, representa a Coligação ‘Trabalho por Adamantina’ que tem os partidos PSDB/CIDADANIA, PSB e PSD, bem como apontou o limite de gasto de R$ 159.850,76.

Informações mais detalhadas sobre o candidato e/ou o Plano de Governo podem ser encontradas no link: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUDESTE/SP/2045202024

A campanha segue até o dia 5 de outubro. E a eleição será no dia 6.