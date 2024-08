Copa Alamandas de Veteranos tem sequência neste domingo (25)

O Voleibol da Selar Adamantina/ Capaz /UNIFAI, masculino e feminino, nas categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-18, foram determinados em quadras e mostrando suas superação, garra e vontade.

As equipes adamantinenses empenhadas em sair com o resultado positivo e classificação da competição da Liga Barros de Voleibol de Inúbia Paulista, tiveram os seus êxitos, em jogos pelas semifinais no sábado (17), no Ginásio de Esportes Cícero Gomes, em Junqueirópolis, onde conquistaram suas vagas nas disputas finais ao vencerem seus adversários, com os seguintes resultados.

JOGOS

-SUB-13 – FEMININO

Selar/ Adamantina 02 x 01 Monte Castelo

-SUB-15 – FEMININO

Adamantina/ Selar 02 x 00 Junqueirópolis

SUB-18 – FEMININO

Adamantina/ Selar 02 x 00 Monte Castelo

SUB-18 – MASCULINO

Adamantina/ Selar 02 x 00 Tupi Paulista.

COMANDO

O times adamantinense é coordenado por: Pedro Milanesi (Treinador) e auxiliares Larissa Trindade e Marcos Minutti.