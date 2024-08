Adamantina recebe palco móvel “Os Ciclomáticos Emcena”

O palco móvel “Os Ciclomáticos Emcena” chega ao município de Adamantina. Com seu teatro móvel, um contêiner com uma grande tenda adaptada, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro 2024. O projeto será instalado no Parque dos Pioneiros, e durante os dois dias realizará atividades recreativas, contação de histórias, apresentações de espetáculos teatrais para crianças e adultos, circo, sessão de cinema, mamulengo e muito mais. A programação gratuita começa às 15h e vai até as 21h.

O projeto é realizado pelo Emcena Brasil Produções, por meio do Proac ICMS – Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, Emcena Brasil, e, aprovado pelo Programa Energisa Cultural, conta com o patrocínio da Energisa e apoio do Instituto Cultural Energisa. A visita do Palco Móvel Os Ciclomáticos Emcena à cidade tem indicação da Energisa Sul-Sudeste e parceria da Prefeitura de Adamantina através Secretaria de Cultura e Turismo.

“Nosso compromisso vai além de distribuir energia elétrica. Temos o prazer de levar desenvolvimento às comunidades onde estamos presentes e nos sentimos satisfeitos em apoiar um evento cultural dessa grandeza em Adamantina valorizando a cultura e proporcionando diversão de qualidade para todas as idades”, enfatiza José Adriano Mendes Silva, diretor-presidente da Energisa Sul-Sudeste.

Os Ciclomáticos Emcena

Ao todo serão mais de 30 artistas e técnicos que desfilarão suas habilidades em dois dias de evento. O excelente nível artístico e a interação com a plateia, aliado à tecnologia de luz e som, proporcionarão aos espectadores um excelente divertimento em um evento único, que valoriza a cultura popular, o artista nacional e garante boas gargalhadas e um ótimo dia de lazer para toda a família.

“’Os Ciclomáticos Emcena’ proporciona a interiorização da cultura, sua descentralização. O mais importante é que estamos consolidando um verdadeiro projeto de confraternização e reencontro do povo com sua própria cultura, e cada realização tem reafirmado que estamos no caminho certo….sempre prontos para mais, “Um show de cultura, pertinho de você” e através da nossa arte, transformamos pessoas, é mais que dar um “alento” é dar esperança, é indicar que existe um caminho: “Que bom ver o brilho de felicidade nos olhos das crianças, é o brilho da esperança,” conclui Orlando Moreno, coordenador geral do Palco Móvel.

A unidade móvel do projeto Nossa Energia, da Energisa Sul-Sudeste, também estará presente em Adamantina. Totalmente equipada com sala multimídia, vídeos educativos e atrações interativas para experimentos científicos sobre energia, o espaço oferece aos visitantes a oportunidade de aprender sobre o processo produtivo da energia, o uso eficiente da energia elétrica, riscos de acidentes envolvendo eletricidade e muito mais.

Confira a programação

Dia 31 de agosto (sábado)

15h – Unidade móvel do Projeto Nossa Energia, as Energisa Sul-Sudeste

16h – Espetáculo Musical para crianças: A Menina e o Sabiá

17h – Atividades recreativas

18h – Teatro de Bonecos: Resenha de Mamulengo

19h – Cinema: Cine Curta Brasil

20h – Circo: Circo de Dois

Dia 1º de setembro (domingo)

15h – Unidade móvel do Projeto Nossa Energia, as Energisa Sul-Sudeste

16h – Espetáculo Musical para crianças: As Peripécias da Princesa Esperta que criava um piolho e não queria casar

17h – Atividades recreativas

18h – Contação de Histórias: A Galinha Galinácea Margarida fala fina

19h – Convidado local

20h – Espetáculo Musical para adultos: Casa grande & Senzala – Manifesto Musical Brasileiro

Serviço

Os Ciclomáticos Emcena – Um show de cultura pertinho de você

Local: Parque dos Pioneiros, Adamantina

Dias: 31 de agosto e 1º de setembro

Horário: 15 às 21h

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre