ABCZ marca presença na ExpoVerde 2024

32ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial acontecerá de 3 a 8 de setembro no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva com entrada franca todos os dias

Assim como nos últimos anos, a Associação Brasileira dos Criadores de ZEBU (ABCZ) estará presente durante a 32ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial acontecerá de 3 a 8 de setembro no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva com entrada franca todos os dias.

O objetivo da ABCZ é incentivar os pecuaristas a multiplicarem seus ganhos por meio do investimento em animais com genética aprovada. Ainda durante a exposição, acontece a Feira de Animais. A expectativa é que sejam expostos aproximadamente 100 animais entre bovinos e ovinos machos e fêmeas.

A programação ainda contará com palestras que serão realizadas pelo Sebrae e integram a programação com os agricultores que participaram do Empretec Rural e estará aberta aos interessados de forma gratuita.

Tema da ExpoVerde 2024

Para este ano, a comissão organizadora definiu como tema “Tecnologia no agronegócio”.

A abordagem da temática visa evidenciar o quanto a aplicação da tecnologia vem para tornar o trabalho do produtor rural mais fácil e visa gerar maior eficiência nos resultados obtidos por meio das propriedades rurais.

Sem que com a utilização da tecnologia, o produtor pode ser esse recurso como um aliado, pois terá auxílio para tomar as melhores decisões com o objetivo de obter uma colheita produtiva e garantir que os recursos tenham durabilidade.

O uso de drones na agricultura tem sido algo cada vez mais utilizado, pois auxilia o produtor a fazer o monitoramento da produção e a observar pontos em que é preciso atuar para obter maior produtividade.

Shows da ExpoVerde 2024

A 32º edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial terá como atrações: Maiara & Maraísa no dia 3; na quarta-feira (4) sobem ao palco Brenno & Matheus e na quinta-feira (5), Matheus & Kauan. Já na sexta-feira (6), a festa será comandada por Paraná e no sábado (7), Felipe & Rodrigo.

No domingo (8), encerrando a ExpoVerde 2024 serão realizados dois shows um voltado ao público infantil com Férias com a Menina Masha e o Urso e fechando o dia, o cantor Luan Pereira faz sua apresentação.