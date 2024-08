Candidatos a vice-prefeitos se apresentam à população em entrevista à TV Folha Regional

Secretário Estadual de Agricultura, Guilherme Piai estará na região

O governador Tarcísio de Freitas teve que adiar sua visita à região, na qual a decida da aeronave ocorreria no Aeroporto de Adamantina, onde participaria de uma reunião na sede do CREA e sobrevoaria posteriormente com o Helicóptero Águia da Polícia Militar as áreas afetadas pelo desastre ambiental provocado pelas queimadas.

O cancelamento da vinda do governador ocorreu devido ao mau tempo que, por questões de prevenção, impediu o voo.

Mesmo diante de toda a situação, ele garantiu apoio total aos municípios afetados.

Aguardando a vinda do governador, ainda no aeroporto de Adamantina, a prefeita Tatiana Guilhermino recebei uma chamada de vídeo do governador Tarcísio, tendo ao lado o Coronel Henguel Ricardo Pereira, Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil do Estado, que assegurou todas as medidas necessárias que serão tomadas para enfrentar os desafios da região, incluindo o combate às dificuldades provocadas pelo clima.



Tarcísio destacou que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e engenheiros estão sendo mobilizados para prestar suporte. Além disso, a “ÚNICA” também mobilizou as usinas da região no fornecimento de carros-pipa e brigadistas para auxiliar em locais de foco de incêndio.

O governador também mencionou que o secretário estadual de Agricultura, Guilherme Piai, está se deslocando para acompanhar as ações de perto. Tarcísio enfatizou o suporte aos pequenos agricultores afetados através da criação de uma linha de crédito emergencial, pelo Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – O Banco do Agronegócio Familiar – “FEAP”, com taxa zero, para apoiar o recomeço da produção agrícola e pecuária aos produtores atingidos.

Ele também garantiu que o Fundo Social de Solidariedade e a CDHU estarão envolvidos para fornecer assistência necessária às famílias afetadas.

Conforme o Governo do Estado, atualmente há 17 focos ativos de incêndio e 35 municípios em alerta máximo para incidentes com fogo.